The Football Show: Γιοβάνοβιτς, Παυλίδης και Τσάβι για το Ελλάδα-Ολλανδία, καλεσμένοι Γιάννης Αναστασίου και Κώστας Σταφυλίδης

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Στο «The Football Show» της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου: Πανέτοιμοι οι διεθνείς μας για το σπουδαίο ματς με την Ολλανδία για την League A του Nations League. Δηλώσεις Γιοβάνοβιτς, Παυλίδη, Τσάβι και καλεσμένοι μας ο Γιάννης Αναστασίου και ο Κώστας Σταφυλίδης.Ο προπονητής του Παναιτωλικού και ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ βάζουν στο… μικροσκόπιο το μεγάλο ματς της Τούμπας και καταθέτουν την άποψη τους για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα τρομερά… παιδιά του.Οι δηλώσεις του προπονητή της εθνικής μας, του Βαγγέλη Παυλίδη που τρελαίνει την Ευρώπη με τα νούμερα του στο επιθετικό κομμάτι αλλά και του θρυλικού Τσάβι που πλέον κάθεται στον πάγκο των «οράνιε».Όλο το μπάσκετ στις οθόνες σας. Ολο το ρεπορτάζ από τα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκου για τη Euroleague και του ΠΑΟΚ για το Eurocup. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τα τελευταία νέα για το ματς του Ολυμπιακού στη Μπολόνια με αντίπαλο τη Βίρτους.Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη