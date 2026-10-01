The Football Show: Γιοβάνοβιτς, Παυλίδης και Τσάβι για το Ελλάδα-Ολλανδία, καλεσμένοι Γιάννης Αναστασίου και Κώστας Σταφυλίδης
SPORTS
The Football Show

The Football Show: Γιοβάνοβιτς, Παυλίδης και Τσάβι για το Ελλάδα-Ολλανδία, καλεσμένοι Γιάννης Αναστασίου και Κώστας Σταφυλίδης

 Ολο το ρεπορτάζ από τα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκου για τη Euroleague και του ΠΑΟΚ για το Eurocup  - Τα τελευταία νέα για το ματς του Ολυμπιακού στη Μπολόνια με αντίπαλο τη Βίρτους

«Συναγερμός» για την εθνική, live Αναστασίου και Σταφυλίδης - «The Football Show» by Stoiximan
The Football Show: Γιοβάνοβιτς, Παυλίδης και Τσάβι για το Ελλάδα-Ολλανδία, καλεσμένοι Γιάννης Αναστασίου και Κώστας Σταφυλίδης
UPD:
Στο «The Football Show» της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου: Πανέτοιμοι οι διεθνείς μας για το σπουδαίο ματς με την Ολλανδία για την League A του Nations League. Δηλώσεις Γιοβάνοβιτς, Παυλίδη, Τσάβι και καλεσμένοι μας ο Γιάννης Αναστασίου και ο Κώστας Σταφυλίδης.

Ο προπονητής του Παναιτωλικού και ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ βάζουν στο… μικροσκόπιο το μεγάλο ματς της Τούμπας και καταθέτουν την άποψη τους για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα τρομερά… παιδιά του.

Οι δηλώσεις του προπονητή της εθνικής μας, του Βαγγέλη Παυλίδη που τρελαίνει την Ευρώπη με τα νούμερα του στο επιθετικό κομμάτι αλλά και του θρυλικού Τσάβι που πλέον κάθεται στον πάγκο των «οράνιε».

Όλο το μπάσκετ στις οθόνες σας. Ολο το ρεπορτάζ από τα ευρωπαϊκά ματς του Παναθηναϊκου για τη Euroleague και του ΠΑΟΚ για το Eurocup. Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Τα τελευταία νέα για το ματς του Ολυμπιακού στη Μπολόνια με αντίπαλο τη Βίρτους.

Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.

Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ

Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ

Κλείσιμο
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό

Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό

Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού

Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ

Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη

Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.

Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:

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