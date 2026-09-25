Σοκ για Κλοπ: Δύο βασικά «όπλα» εκτός με την Ελλάδα
SPORTS

Σοκ για Κλοπ: Δύο βασικά «όπλα» εκτός με την Ελλάδα

Η επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στην προπονητική δράση δεν συνοδεύτηκε από νίκη, καθώς η Γερμανία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία στην πρεμιέρα του Nations League

Σοκ για Κλοπ: Δύο βασικά «όπλα» εκτός με την Ελλάδα
Ο Γερμανός τεχνικός, ωστόσο, έχει πλέον να διαχειριστεί και δύο σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα.

Τα «πάντσερ» θα υποδεχθούν τη «γαλανόλευκη» την Κυριακή (27/9, 21:45) στο Άουγκσμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους τους Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς.

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