Ακόμα σκοράρουν στο Μάντσεστερ: Η Σίτι 5-3 τη Σάντερλαντ, διπλό της Λίβερπουλ 1-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ
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Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι Σάντερλαντ Μπόρνμουθ Premier League

Ακόμα σκοράρουν στο Μάντσεστερ: Η Σίτι 5-3 τη Σάντερλαντ, διπλό της Λίβερπουλ 1-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ

Στο άλλο ματς η Κρίσταλ Πάλας έμεινε στο 0-0 με τη Λιντς

Ακόμα σκοράρουν στο Μάντσεστερ: Η Σίτι 5-3 τη Σάντερλαντ, διπλό της Λίβερπουλ 1-0 στην έδρα της Μπόρνμουθ, δείτε τα γκολ
Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε με μεγάλη δυσκολία να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά κόντρα στη Σάντερλαντ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στην Premier League, και να συνεχίσει την απόλυτη πορεία της τη φετινή σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας το 5Χ5 και παραμένοντας μόνοι πλέον, μετά την ήττα της Αρσεναλ χθες στο Μπράιτον, στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι κρατήθηκαν πάντως «ζωντανοί» στο ματς χάρη στην εκτελεστική δεινότητα του πρώτου σκόρερ τους.

Ο Μπράιν Μπρόμπεϊ έκανε άνω κάτω την άμυνα της Σίτι και ήταν αυτός που κράτησε την ομάδα του μέσα στο ματς, καθώς πέτυχε χατ τρικ.

Η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα προηγήθηκε νωρίς με τον Φερνάντες (9'), αλλά τρία λεπτά αργότερα ο Ολλανδός διεθνής φορ ισοφάρισε για τη Σάντερλαντ.

Ο Σερκί έβαλε ξανά τους «πολίτες» στη θέση του οδηγού (29'), αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μπρόμπεϊ βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα.

Στη συνέχεια ο Αντουάν Σεμένιο ανέλαβε να δώσει τη λύση και με δύο γκολ (43', 57') ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-2, με τον πρώην φορ του Αγιαξ να επικρατεί για τρίτη φορά της αντίπαλης άμυνας δύο λεπτά αργότερα (59'), αλλά ο Χάαλαντ κατάφερε να σφραγίσει τη νίκη στο 81ο λεπτό.

Στο μεταξύ ο Αντονι Ιραόλα επέστρεψε στο «Βιτάλιτι» γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Μπόρνμουθ, αλλά ο Βάσκος κόουτς κατάφερε να τους πικράνει, αφού  η Λίβερπουλ πήρε τη νίκη κόντρα στην πρώην ομάδα του με 1-0, χάρη στο γκολ του Αλεξάντερ Ισακ στο 57ο λεπτό.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0 (61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)

Κλείσιμο
Μπρέντφορντ – Τσέλσι: 3-0 (MD 5, 18/09/2026)


Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3 (86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)

Τότεναμ - Άστον Βίλα: 2-3 (MD5, 19/09/2026)


Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0 (31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)

Μπράιτον - Άρσεναλ: 3-0 (MD 5, 19/09/2026)


Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0 (11' Μπάρι)

Έβερτον - Ίπσουιτς: 1-0 (MD 5, 19/09/2026)


Νιούκαστλ-Χαλ 2-1 (3' Γουίλοκ, 7' Χολ-67' Τσο)

Νιουκάστλ - Χαλ: 2-1 (MD 5, 19/09/2026)


Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 1-1 (55' Ντασίλβα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι: 0-1 (MD 5, 19/09/2026)


Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 0-1 (57' Ισακ) 

Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ: 0-1 (MD5, 20/09/2026)



Λιντς-Κρίσταλ Πάλας 0-0 

Λιντς - Κρίσταλ Πάλας: 0-0 (MD 5, 20/09/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 5-3 (9' Φερνάντες, 29' Σερκί, 43', 57' Σεμένιο, 81' Χάαλαντ-12', 33' 59' Μπρόμπεϊ)


Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ: 5-3 (MD 5, 20/09/2026)


Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 20/9


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 15
Άρσεναλ 12
Μπράιτον 10
Μπρέντφορντ 9
Έβερτον 9
Λιντς 9
Λίβερπουλ 9
Νιούκαστλ 8
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Ίπσουιτς 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4 -4αγ.
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4
Κρίσταλ Πάλας 4
Μπόρνμουθ 3
Κόβεντρι 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1 -4αγ.

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