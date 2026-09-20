Μοντέρο μετά την ήττα στο Euroleague Super Cup: «Κάντε υπομονή...»
Μοντέρο μετά την ήττα στο Euroleague Super Cup: «Κάντε υπομονή...»
Ο Δομινικανός με ποστάρισμα του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα στον ερυθρόλευκο κόσμο
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 93-89 από την Ρεάλ Μαδρίτης στονν τελικό του Euroleague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, με τους μερένγκες να παίρνουν τη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στο T Center.
Ο Γιαν Μοντέρο ήταν μοιραίος στο φινάλε κάνοντας λάθος με το σκορ στο 91-89, με τον Δομινικανό να κάνει στα Εμιράτα το επίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και να στέλνει μέσω social media το δικό του λακωνικό μήνυμα στους φίλους της ομάδας: «Κάντε υπομονή».
Ο Γιαν Μοντέρο ήταν μοιραίος στο φινάλε κάνοντας λάθος με το σκορ στο 91-89, με τον Δομινικανό να κάνει στα Εμιράτα το επίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και να στέλνει μέσω social media το δικό του λακωνικό μήνυμα στους φίλους της ομάδας: «Κάντε υπομονή».
BE PATIENT 😉— Jean Montero (@jeanmontero03) September 20, 2026
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