Μοντέρο μετά την ήττα στο Euroleague Super Cup: «Κάντε υπομονή...»
SPORTS
Euroleague Super Cup Ολυμπιακός Γιαν Μοντέρο

Μοντέρο μετά την ήττα στο Euroleague Super Cup: «Κάντε υπομονή...»

Ο Δομινικανός με ποστάρισμα του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα στον ερυθρόλευκο κόσμο

Μοντέρο μετά την ήττα στο Euroleague Super Cup: «Κάντε υπομονή...»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 93-89 από την Ρεάλ Μαδρίτης στονν τελικό του Euroleague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, με τους μερένγκες να παίρνουν τη ρεβάνς για τον χαμένο τελικό στο T Center.

Ο Γιαν Μοντέρο ήταν μοιραίος στο φινάλε κάνοντας λάθος με το σκορ στο 91-89, με τον Δομινικανό να κάνει στα Εμιράτα το επίσημο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και να στέλνει μέσω social media το δικό του λακωνικό μήνυμα στους φίλους της ομάδας: «Κάντε υπομονή».


2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης