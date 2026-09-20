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Ο Σάλιακας για το γκολ που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό: «Μοναδικό συναίσθημα να σκοράρεις, κάναμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ο Σάλιακας για το γκολ που χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό: «Μοναδικό συναίσθημα να σκοράρεις, κάναμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ο μπακ του Ολυμπιακού μίλησε για το νικητήριο γκολ που σημείωσε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τον έξαλλο πανηγυρισμό του Αλγουαθίλ
Ο Μανώλης Σάλιακας λύτρωσε τον Ολυμπιακό στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για την πέμπτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. O μπακ των «ερυθρόλευκων» σκόραρε με κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Πειραιά.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας διεθνής σχολίασε τη φάση του γκολ, ενώ αναφέρθηκε στον έξαλλο πανηγυρισμό του Αλγκουαθίλ και στη στήριξη του κόσμου των «ερυθρόλευκων» που βρέθηκε στο γήπεδο της Λιβαδειάς.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το γκολ του με την αναγκαστική αλλαγή του Πέντερσεν: «Ήταν μία στιγμή που έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ο Πέντερσεν ένιωσε μία ενόχληση. Η πλάκα ήταν ότι στο ημίχρονο καθόμουν μαζί με τον Πιρόλα και μου έβγαζε σέντρες και την κάρφωνα με το κεφάλι, βάζοντας γκολ και στο 92' το έζησα όλο αυτό. Αυτή την φορά ήταν σημαντικό. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».
Για τη σέλφι με τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Η σέλφι ήταν μαζί με τους οπαδούς που είναι πάντα στο πλευρό μας. Πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την αγάπη. Θυμάμαι το παιχνίδι με το γκολ του Μουζακίτη. Αυτό που κρατάμε είναι οι 3 βαθμοί. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε. Ο αντίπαλος αμυνόταν πάρα πολύ. Διάβασα την φάση. Ήταν κάτι το μοναδικό».
Για τον Φρόιλερ: «Είναι πολύ απλός άνθρωπος. Έχει χιούμορ. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Μιλάει η καριέρα του. Έχει μεγάλη ποιότητα και εμπειρία αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πόσο καλό παιδί είναι».
Για τον Αλγουαθίλ και την ένταση στον πανηγυρισμό του: «Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ζει τα πάντα με ένταση. Αυτή η νίκη μας δίνει ηρεμία. Ήταν ένα ξέσπασμα για τον ίδιο».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας διεθνής σχολίασε τη φάση του γκολ, ενώ αναφέρθηκε στον έξαλλο πανηγυρισμό του Αλγκουαθίλ και στη στήριξη του κόσμου των «ερυθρόλευκων» που βρέθηκε στο γήπεδο της Λιβαδειάς.
Αναλυτικά όσα είπε:
Για το γκολ του με την αναγκαστική αλλαγή του Πέντερσεν: «Ήταν μία στιγμή που έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Ο Πέντερσεν ένιωσε μία ενόχληση. Η πλάκα ήταν ότι στο ημίχρονο καθόμουν μαζί με τον Πιρόλα και μου έβγαζε σέντρες και την κάρφωνα με το κεφάλι, βάζοντας γκολ και στο 92' το έζησα όλο αυτό. Αυτή την φορά ήταν σημαντικό. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους».
Για τη σέλφι με τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Η σέλφι ήταν μαζί με τους οπαδούς που είναι πάντα στο πλευρό μας. Πολύ σημαντικό να έχουμε αυτήν την αγάπη. Θυμάμαι το παιχνίδι με το γκολ του Μουζακίτη. Αυτό που κρατάμε είναι οι 3 βαθμοί. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βοήθησε. Ο αντίπαλος αμυνόταν πάρα πολύ. Διάβασα την φάση. Ήταν κάτι το μοναδικό».
Για τον Φρόιλερ: «Είναι πολύ απλός άνθρωπος. Έχει χιούμορ. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Μιλάει η καριέρα του. Έχει μεγάλη ποιότητα και εμπειρία αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πόσο καλό παιδί είναι».
Για τον Αλγουαθίλ και την ένταση στον πανηγυρισμό του: «Έτσι είναι στην πραγματικότητα. Ζει τα πάντα με ένταση. Αυτή η νίκη μας δίνει ηρεμία. Ήταν ένα ξέσπασμα για τον ίδιο».
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