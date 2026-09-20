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Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει
Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει
Εξελίξεις αναμένονται στη Σπόρτινγκ των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, καθώς η διοίκηση των «λιονταριών» πρόκειται να συζητήσει για το μέλλον του Ρουί Μπόρζες, μετά το νέο στραβοπάτημα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και την αυξανόμενη πίεση γύρω από τον προπονητή της ομάδας
Η ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Αρούκα μέσα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» φαίνεται πως προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Σπόρτινγκ, με το μέλλον του Ρουί Μπόρζες να μπαίνει στο επίκεντρο.
Σύμφωνα με τη «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του Πορτογάλου τεχνικού, σε μία περίοδο κατά την οποία η ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το ξεκίνημα που περίμεναν στη Λισαβόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Σύμφωνα με τη «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του Πορτογάλου τεχνικού, σε μία περίοδο κατά την οποία η ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το ξεκίνημα που περίμεναν στη Λισαβόνα.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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