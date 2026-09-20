Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει
SPORTS

Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει

Εξελίξεις αναμένονται στη Σπόρτινγκ των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, καθώς η διοίκηση των «λιονταριών» πρόκειται να συζητήσει για το μέλλον του Ρουί Μπόρζες, μετά το νέο στραβοπάτημα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και την αυξανόμενη πίεση γύρω από τον προπονητή της ομάδας

Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει
Η ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Αρούκα μέσα στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» φαίνεται πως προκάλεσε έντονο προβληματισμό στις τάξεις της Σπόρτινγκ, με το μέλλον του Ρουί Μπόρζες να μπαίνει στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τη «Record», η διοίκηση της Σπόρτινγκ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση του Πορτογάλου τεχνικού, σε μία περίοδο κατά την οποία η ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει το ξεκίνημα που περίμεναν στη Λισαβόνα.


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