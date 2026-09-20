Στο… τραπέζι μεγάλη αλλαγή στη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη – Τι συμβαίνει

Εξελίξεις αναμένονται στη Σπόρτινγκ των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη, καθώς η διοίκηση των «λιονταριών» πρόκειται να συζητήσει για το μέλλον του Ρουί Μπόρζες, μετά το νέο στραβοπάτημα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και την αυξανόμενη πίεση γύρω από τον προπονητή της ομάδας