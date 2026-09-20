Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, Ελλάδα-Φινλανδία στο βόλεϊ και τα ματς στην Ευρώπη
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, Ελλάδα-Φινλανδία στο βόλεϊ και τα ματς στην Ευρώπη
Όλο το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο από αγώνες κυρίως ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ στο βόλεϊ η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει αυτή της Φινλανδίας για το CEV Eurovoley.
Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμάτα.
Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμάτα.
- Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
- 13:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup
- 13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie
- 13:30 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A
- 14:00 Magenta Sport 7 Γουλβς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
- 14:00 Magenta Sport 3 Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
- 14:30 Novasports 3HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2
- 14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – Πανσερραϊκός Greek Superbet League 2
- 15:00 Magenta Sport 4 League Χετάφε – Μάλαγα LaLiga
- 15:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup
- 15:30 Novasports 4HD Άλκμααρ – Τέλσταρ Eredivisie
- 15:30 Novasports 1HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
- 16:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League
- 16:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League
- 16:00 Novasports 5HD Λιντς – Κρίσταλ Πάλας Premier League
- 16:00 Magenta Sport 1 Φροζινόνε – Κόμο Serie A
- 16:00 Magenta Sport 2 Πάρμα – Τζένοα Serie A
- 16:20 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας
- 16:30 Novasports Start Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga
- 17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League
- 17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φινλανδία – Ελλάδα CEV EuroVolley
- 17:15 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga
- 17:30 Magenta Sport 3 Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal
- 18:00 Magenta Sport 1 League Βόλος Elabet – ΑΕΚ Super League
- 18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
- 18:30 Novasports 3HD Σάλκε – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
- 19:00 Magenta Sport 2 League ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League
- 19:00 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A
- 19:30 Novasports Prime Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Super League
- 19:30 Magenta Sport 4 League Βιγιαρεάλ – Λεβάντε LaLiga
- 19:30 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μπέτις LaLiga
- 20:00 Magenta Sport 4 ACB Supercopa Endesa Τελικός
- 20:00 Magenta Sport 2 Σάντα Κλάρα – Μπράγκα Liga Portugal
- 20:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Χόφενχαϊμ Bundesliga
- 21:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Super League
- 21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Λέτσε Serie A
- 22:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga
- 22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal
- 23:00 Magenta Sport 5 Ιντιάνα Φίβερ – Ουάσινγκτον Μίστικς WNBA Regular Season
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα