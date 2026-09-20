Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακό ΑΕΚ, ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, Ελλάδα-Φινλανδία στο βόλεϊ και τα ματς στην Ευρώπη

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων

13:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup

13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Ουτρέχτη Eredivisie

13:30 Magenta Sport 1 Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A

14:00 Magenta Sport 7 Γουλβς – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

14:00 Magenta Sport 3 Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Athens Kallithea FC – Πανσερραϊκός Greek Superbet League 2

15:00 Magenta Sport 4 League Χετάφε – Μάλαγα LaLiga

15:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup

15:30 Novasports 4HD Άλκμααρ – Τέλσταρ Eredivisie

15:30 Novasports 1HD Τβέντε – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ Premier League

16:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League

16:00 Novasports 5HD Λιντς – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Magenta Sport 1 Φροζινόνε – Κόμο Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Πάρμα – Τζένοα Serie A

16:20 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 2ος αγώνας

16:30 Novasports Start Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φινλανδία – Ελλάδα CEV EuroVolley

17:15 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

17:30 Magenta Sport 3 Βιτόρια Γκιμαράες – Μορεϊρένσε Liga Portugal

18:00 Magenta Sport 1 League Βόλος Elabet – ΑΕΚ Super League

18:30 Novasports Premier League Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Σάλκε – Έλβερσμπεργκ Bundesliga

19:00 Magenta Sport 2 League ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League

19:00 Magenta Sport 1 Γιουβέντους – Αταλάντα Serie A

19:30 Novasports Prime Καλαμάτα – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Magenta Sport 4 League Βιγιαρεάλ – Λεβάντε LaLiga

19:30 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μπέτις LaLiga

20:00 Magenta Sport 4 ACB Supercopa Endesa Τελικός

20:00 Magenta Sport 2 Σάντα Κλάρα – Μπράγκα Liga Portugal

20:30 Novasports 2HD Πάντερμπορν – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:00 Magenta Sport 1 League Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Super League

21:45 Magenta Sport 1 Μίλαν – Λέτσε Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Μπενφίκα Liga Portugal

23:00 Magenta Sport 5 Ιντιάνα Φίβερ – Ουάσινγκτον Μίστικς WNBA Regular Season

Κυριακή σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο από αγώνες κυρίως ποδοσφαίρου σε Ελλάδα και Ευρώπη ενώ στο βόλεϊ η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει αυτή της Φινλανδίας για το CEV Eurovoley.Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, η ΑΕΚ ταξιδεύει στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλαμάτα.