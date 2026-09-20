Ασταμάτητος Κυζερίδης στην Τουρκία: Έδωσε ασίστ στην ήττα της Τσόρουμ
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Αλέξανδρος Κυζιρίδης Τουρκία

Ασταμάτητος Κυζερίδης στην Τουρκία: Έδωσε ασίστ στην ήττα της Τσόρουμ

Στην ήττα της Τσόρουμ, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έκανε την ασίστ για την προσωρινή ισοφάριση της ομάδας του

Ασταμάτητος Κυζερίδης στην Τουρκία: Έδωσε ασίστ στην ήττα της Τσόρουμ
Το ξεκίνημα του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στην Τουρκία με τη φανέλα της νεοφώτιστης Τσόρουμ είναι εντυπωσιακό. Ο Έλληνας εξτρέμ έχει καταφέρει να έχει είτε γκολ, είτε ασίστ και στα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί, αποτελώντας ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά της κερκίδας.

Ο 26χρονος εξτρέμ έβαλε ξανά το... χεράκι του αλλά αυτή τη φορά, η Τσόρουμ γνώρισε την ήττα στην έδρα της από την Αλάνιασπορ με 2-1. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ήταν ο άνθρωπος που με δική του εκτέλεση κόρνερ, ο Ραμίρες βρήκε δίχτυα και ισοφάρισε προσωρινά (1-1) στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτή ήταν η 2η ασίστ του Έλληνα μεσοεπιθετικού, ο οποίος ταυτόχρονα μετρά και τρία γκολ σε διάστημα τεσσάρων αγώνων στο τουρκικό πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να έχει άμεση σχέση με τα πέντε από τα 11 τέρματα που έχουν επιτευχθεί όσο αγωνίζεται με την ομάδα.

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Πηγή: gazzetta.gr

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