Με buzzer beater του Φόστερ ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτίζαν 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Παρτίζαν Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Με buzzer beater του Φόστερ ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτίζαν 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο

Η ομάδα του Τρινκέρι αν και βρέθηκε να χάνει στο τελευταίο λεπτό 99-95, γύρισε το παιχνίδι και επικράτησε των Σέρβων

Με buzzer beater του Φόστερ ο ΠΑΟΚ νίκησε την Παρτίζαν 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», δείτε βίντεο
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Ο ΠΑΟΚ πέτυχε νίκη-μήνυμα ακόμα και αν αυτή ήρθε σε φιλικό. Η ομάδα του Τρινκέρι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ (95-99 στο τελευταίο λεπτό), γύρισε το ματς με την Παρτίζαν, επικράτησε 100-99 και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». 

Το παιχνίδι κρίθηκε με buzzer beater του Φόστερ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ευστόχησε από τη γωνία σε τρίποντο και ενώ πήρε την μπάλα από εκπληκτική ασίστ του Καλάθη πίσω από την πλάτη. 

Είχαν προηγηθεί δύο βολές του Όσμαν αλλά και κλέψιμο στην επίθεση της Παρτίζαν. 


Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πεντάδα με Καλάθη, Φόστερ, Όσμαν, Χουγκάζ και Μουρ, με την Παρτίζαν να μπαίνει με Τζόουνς, Γουίλις, Στίβενς και προηγήθηκε με 7-0.

Ο ΠΑΟΚ με φοβερό Όσμαν πέρασε μπροστά, ο Τούρκος έφτασε τους 15, μέχρι το 21-17 και στη συνέχεια πήγε στον πάγκο. Το ματς φάνηκε από την αρχή πως θα είναι ντέρμπι και έκλεισε στο 26-30 υπέρ των Σέρβων στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η Παρτίζαν έβρισκε λύσεις και προηγήθηκε 40-49 αλλά ο ΠΑΟΚ μείωσε στο δίποντο, 52-54, σκορ που έκλεισε και το ημίχρονο. 

Κλείσιμο
Η ομάδα του Τρινκέρι έτρεχε σερί και πήγε στο 55-54 υπέρ της, το ματς πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι να μπει δυνατά στην εξίσωση και ο Φόστερ και ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί 67-60.

Ο «Δικέφαλος» με τρίποντο του Καλάθη έκλεισε την τρίτη περίοδο υπέρ του 79-74 αλλά το ματς πήγε στο 83-83. 

Το παιχνίδι πήγαινε πάλι πόντο-πόντο, στο τελευταίο λεπτό η Παρτίζαν προηγήθηκε 99-95 για να αναλάβουν Όσμαν, Καλάθης και Φόστερ και ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. 

Δεκάλεπτα: 26-30, 52-54, 79-74, 100-99.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα.
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