Η εντυπωσιακή απόκρουση του Τζολάκη, δείτε το βίντεο

Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Premier League και στην αναμέτρηση της Χαλ με την Τσέλσι, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έκανε ακόμα μία εντυπωσιακή επέμβαση.Στο 53ο λεπτό ο Τζέιμς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχε κερδίσει η Τσέλσι έξω από την περιοχή και ο Τζολάκης εκτινάχτηκε στη γωνία του και διατήρησε το 2-1 για την ομάδα του.