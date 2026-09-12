Η εντυπωσιακή απόκρουση του Τζολάκη, δείτε το βίντεο
SPORTS
Κωνσταντής Τζολάκης Χαλ

Η εντυπωσιακή απόκρουση του Τζολάκη, δείτε το βίντεο

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουσε στο 53ο λεπτό και κράτησε το 2-1 για τη Χαλ

Η εντυπωσιακή απόκρουση του Τζολάκη, δείτε το βίντεο
Έχει κερδίσει τις εντυπώσεις ο Κωνσταντής Τζολάκης στην Premier League και στην αναμέτρηση της Χαλ με την Τσέλσι, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έκανε ακόμα μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Στο 53ο λεπτό ο Τζέιμς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχε κερδίσει η Τσέλσι έξω από την περιοχή και ο Τζολάκης εκτινάχτηκε στη γωνία του και διατήρησε το 2-1 για την ομάδα του.

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