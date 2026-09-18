Μπαρτζώκας: «Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος, ήταν ματς playoffs»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ Euroleague Super Cup

Μπαρτζώκας: «Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος, ήταν ματς playoffs»

Όσα δήλωσε ο κόουτς Μπαρτζώκας για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Euroleague Super Cup

Μπαρτζώκας: «Κανένας προπονητής δεν είναι μάγος, ήταν ματς playoffs»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά τη νίκη - θρίλερ του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενερμπαχτσέ σημείωσε ότι ματς θύμιζε σειρά play-off, ενώ τόνισε ότι κανένας προπονητής δεν είναι μάγος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τί του άρεσε από το σημερινό παιχνίδι: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε αγώνα playoff.

Οι δύο ομάδες είχαν διάθεση να παίξουν, και πρέπει να αποδεχτούμε ότι η Φενέρ έπαιξε πάρα πολύ καλά έχοντας μεγάλο ποσοστό στα σουτ τριών πόντων.

Έχουν μεγαλόσωμα γκαρντ που μπορούν να εκμεταλλευτούν εύκολα τις καταστάσεις iso. Δεν είχαμε καλή αμυντική κατεύθυνση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχαμε πολλά μπλοκ.

Η επίθεση μας μας έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμασταν και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια».

Για τους παίκτες που έχει ομάδες που είναι ικανοί να κλείνουν τα παιχνίδι: «Κανείς προπονητής αυτή τη στιγμή δεν είναι μάγος. Είναι θέμα καθημερινής δουλειάς και πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο εμείς οι προπονητές.

Οι παίκτες θα ήθελαν με δέκα προπονήσεις να μπουν και να παίξουν. Το πάθος το αίσθημα και η θέληση των παικτών είναι κάτι σημαντικό και δεν μπορείς να το ελέγξεις»

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