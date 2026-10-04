Η Εθνική με στόχο να παραμείνει στην κορυφή υποδέχεται τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για το Nations League
Η Εθνική με στόχο να παραμείνει στην κορυφή υποδέχεται τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα για το Nations League
Πρώτη και αήττητη η «γαλανόλευκη» – Στις 21:45 η σέντρα, οι απουσίες των δύο ομάδων
Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει απόψε στη δράση για το Nations League, υποδεχόμενη τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την 4η αγωνιστική του Β’ ομίλου της League A.
Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA και το Novasports Start, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπαίνει στο ματς ως πρωτοπόρο του ομίλου και χωρίς ήττα μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Στο τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Απέναντί της θα βρεθεί μία Γερμανία που έχει επιπλέον κίνητρο, καθώς πριν από οκτώ ημέρες είχε ηττηθεί από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ. Τα «πάντσερ» αντέδρασαν στη συνέχεια, επικρατώντας 2-0 της Σερβίας και φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Βρίσκονται στην τρίτη θέση, πίσω από την Ολλανδία που έχει πέντε.
Για την Ελλάδα, το παιχνίδι αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να επιβεβαιώσει την πολύ καλή εικόνα των πρώτων αγωνιστικών και να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να κρατήσει τα ηνία του ομίλου.
Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή της Εθνικής και θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Εκτός παραμένει και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Ολλανδία.
Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Κάι Χάβερτς και Τζαμάλ Μουσιάλα λόγω τραυματισμών.
Η Γερμανία αναμένεται πάντως να παρουσιαστεί διαφοροποιημένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στο Άουγκσμπουργκ και να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις του ομίλου.
Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από τον ALPHA και το Novasports Start, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπαίνει στο ματς ως πρωτοπόρο του ομίλου και χωρίς ήττα μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς, έχοντας πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα στη διοργάνωση. Στο τελευταίο της παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.
Απέναντί της θα βρεθεί μία Γερμανία που έχει επιπλέον κίνητρο, καθώς πριν από οκτώ ημέρες είχε ηττηθεί από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ. Τα «πάντσερ» αντέδρασαν στη συνέχεια, επικρατώντας 2-0 της Σερβίας και φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Βρίσκονται στην τρίτη θέση, πίσω από την Ολλανδία που έχει πέντε.
Sold out η ΤούμπαΤο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση είναι μεγάλο και η Τούμπα αναμένεται κατάμεστη, με την Εθνική να έχει ξανά στο πλευρό της έντονη υποστήριξη από την εξέδρα.
Για την Ελλάδα, το παιχνίδι αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να επιβεβαιώσει την πολύ καλή εικόνα των πρώτων αγωνιστικών και να κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να κρατήσει τα ηνία του ομίλου.
Χωρίς Τζόλη και ΒαγιαννίδηΟ Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πάντως, καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Χρήστος Τζόλης τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Ολλανδία, υπέστη θλάση και τέθηκε εκτός για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.
Στη θέση του κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή της Εθνικής και θα βρίσκεται στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.
Εκτός παραμένει και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί ούτε απέναντι στην Ολλανδία.
Με απουσίες και η ΓερμανίαΠροβλήματα έχει και η γερμανική ομάδα. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν υπολογίζει στον Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, με τον Κάιντελ της Έλβερσμπεργκ να παίρνει τη θέση του στην αποστολή.
Παράλληλα, εκτός παραμένουν οι Κάι Χάβερτς και Τζαμάλ Μουσιάλα λόγω τραυματισμών.
Η Γερμανία αναμένεται πάντως να παρουσιαστεί διαφοροποιημένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, επιδιώκοντας να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα στο Άουγκσμπουργκ και να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις του ομίλου.
Το Ελλάδα - Γερμανία θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA και το Novasports Start.
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