Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων, ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα σε Αθήνα και Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων, ποιοι δρόμοι επηρεάζονται
Χιλιάδες συμμετέχοντες αναμένεται να πάρουν μέρος στον αγώνα δρόμου και τον περίπατο - Από το Πεδίον του Άρεως η εκκίνηση και ο τερματισμός
Αλλαγές στην κυκλοφορία εφαρμόζονται σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σε δρόμους της Αθήνας, καθώς πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure 2026, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιομέτρων, καθώς και περίπατο 2 χιλιομέτρων. Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι μεγάλο, καθώς οι διαθέσιμες συμμετοχές έχουν εξαντληθεί.
Η αφετηρία των διαδρομών βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Η διαδρομή περνά από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας και την Αμερικής, με αποτέλεσμα να τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής της διοργάνωσης.
Ο τερματισμός τόσο του αγώνα όσο και του περιπάτου θα πραγματοποιηθεί ξανά στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως.
Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.
Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας το πρωί καλό θα ήταν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.
Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου.
Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις.
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιομέτρων, καθώς και περίπατο 2 χιλιομέτρων. Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι μεγάλο, καθώς οι διαθέσιμες συμμετοχές έχουν εξαντληθεί.
Η αφετηρία των διαδρομών βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.
Η διαδρομή περνά από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας και την Αμερικής, με αποτέλεσμα να τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής της διοργάνωσης.
Ο τερματισμός τόσο του αγώνα όσο και του περιπάτου θα πραγματοποιηθεί ξανά στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως.
Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.
Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας το πρωί καλό θα ήταν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.
Ρυθμίσεις και στον ΠειραιάΑπό τις 07:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά λόγω του Run Greece Πειραιάς 2026.
Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου.
Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα