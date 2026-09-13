Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Με σόου Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 3-0 αλλά δεινοπάθησε στο φινάλε και επικράτησε 4-2 της Λεβάντε, δείτε τα γκολ
Με σόου Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε 3-0 αλλά δεινοπάθησε στο φινάλε και επικράτησε 4-2 της Λεβάντε, δείτε τα γκολ
Πέντε στα πέντε για την πρωταθλήτρια Ισπανίας - Δύο γκολ ο Γιαμάλ
Η Μπαρτσελόνα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Λεβάντε, αλλά χρειάστηκε να ιδρώσει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έκανε το 5/5 στη LaLiga. Παρότι προηγήθηκε με 0-3, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έβαλαν φωτιά στο ματς με δύο γκολ στο τελευταίο 20λεπτο.
Οι Μπλαουγκράνα μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δεν άργησαν να βρουν το δρόμο για τα δίχτυα. Στο 5', ο Εσπάρ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ραφίνια και με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1, για το πρώτο επαγγελματικό γκολ της καριέρας του. Η Λεβάντε προσπάθησε να απαντήσει και είχε δύο καλές ευκαιρίες με Ράτκοβ και Μπρουγκέ, όμως δεν είχαν το τελείωμα που έψαχναν.
Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη, ήταν φωτιά στην κόντρα και στο 19' χτύπησε ξανά. Ο Ραφίνια έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε τον Ράιαν και έδωσε έτοιμο γκολ στον Λαμίν Γιαμάλ για το 0-2. Βέβαια αν και οι Καταλανοί είχαν τον έλεγχο, έδειξαν ορισμένες φορές ευάλωτοι πίσω, ειδικά όταν η Λεβάντε έκλεβε ψηλά.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Λεβάντε να ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς, όμως η Μπαρτσελόνα συνέχιζε να έχει τον έλεγχο. Στο 47' ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε την εκτέλεση, κάνοντας το 0-3. Οι Καταλανοί έδειχναν να έχουν καθαρίσει την υπόθεση νίκη και ο Φλικ άρχισε να φρεσκάρει την ομάδα του. Η Λεβάντε, όμως, δεν το παράτησε. Στο 79' ο Ρομέρο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Εσπάρ και μείωσε σε 1-3.
Στο 88' η προσπάθεια της ομάδας του Λουίς Κάστρο απέδωσε καρπούς για το 2-3! Ο Μπρουγκέ πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε τρομερή κούρσα, άφησε πίσω του Μπερνάλ και Κουμπαρσί και, στη δεύτερη προσπάθεια, νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία και η Λεβάντε έβαλε φωτιά στο ματς στα τελευταία λεπτά. Όμως λίγο πριν το φινάλε ο Αντεγιέμι απέφυγε δύο αντιπάλους και εκτέλεσε στο τετ-α-τετ διαμορφώνοντας το τελικό 2-4.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Οι Μπλαουγκράνα μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και δεν άργησαν να βρουν το δρόμο για τα δίχτυα. Στο 5', ο Εσπάρ εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Ραφίνια και με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1, για το πρώτο επαγγελματικό γκολ της καριέρας του. Η Λεβάντε προσπάθησε να απαντήσει και είχε δύο καλές ευκαιρίες με Ράτκοβ και Μπρουγκέ, όμως δεν είχαν το τελείωμα που έψαχναν.
Η Μπαρτσελόνα, από την άλλη, ήταν φωτιά στην κόντρα και στο 19' χτύπησε ξανά. Ο Ραφίνια έφυγε στην αντεπίθεση, πέρασε τον Ράιαν και έδωσε έτοιμο γκολ στον Λαμίν Γιαμάλ για το 0-2. Βέβαια αν και οι Καταλανοί είχαν τον έλεγχο, έδειξαν ορισμένες φορές ευάλωτοι πίσω, ειδικά όταν η Λεβάντε έκλεβε ψηλά.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τη Λεβάντε να ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς, όμως η Μπαρτσελόνα συνέχιζε να έχει τον έλεγχο. Στο 47' ο Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε την εκτέλεση, κάνοντας το 0-3. Οι Καταλανοί έδειχναν να έχουν καθαρίσει την υπόθεση νίκη και ο Φλικ άρχισε να φρεσκάρει την ομάδα του. Η Λεβάντε, όμως, δεν το παράτησε. Στο 79' ο Ρομέρο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Εσπάρ και μείωσε σε 1-3.
Στο 88' η προσπάθεια της ομάδας του Λουίς Κάστρο απέδωσε καρπούς για το 2-3! Ο Μπρουγκέ πήρε την μπάλα από αριστερά, έκανε τρομερή κούρσα, άφησε πίσω του Μπερνάλ και Κουμπαρσί και, στη δεύτερη προσπάθεια, νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία και η Λεβάντε έβαλε φωτιά στο ματς στα τελευταία λεπτά. Όμως λίγο πριν το φινάλε ο Αντεγιέμι απέφυγε δύο αντιπάλους και εκτέλεσε στο τετ-α-τετ διαμορφώνοντας το τελικό 2-4.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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