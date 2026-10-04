Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο Οροπέδιο Λασιθίου, χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι στον Μυλοπόταμο
Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο Οροπέδιο Λασιθίου, χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι στον Μυλοπόταμο
Υποχωρούν από το μεσημέρι τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη - Τριάντα άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους από το φόβο της πλημμύρας
Δραματικές ώρες εξακολουθούν να βιώνουν πολλές περιοχές της Κρήτης, καθώς τα ορμητικά νερά αφήνουν πίσω τους κατεστραμμένες υποδομές, αποκλεισμένους οικισμούς και τεράστιες ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Στα Ζωνιανά περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους, ενώ 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό. Την ίδια ώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφή που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κηπευτικά.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού ασκούν ισχυρή πίεση στην περιοχή. Η ανησυχία επικεντρώνεται στα στηθαία που περιβάλλουν τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη του νερού δεν υποχωρεί όσο συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις.
Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους.
Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό.
Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά παρέσυραν και κατέστρεψαν το δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και πάνω. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση ούτε για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν
οι εργασίες αποκατάστασης.
Βιντεο και φωτογραφίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.
Απομακρύνθηκαν περίπου 30 κάτοικοιΙδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο τα Ζωνιανά, όπου ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, καθώς οι τεράστιοι όγκοι νερού ασκούν ισχυρή πίεση στην περιοχή. Η ανησυχία επικεντρώνεται στα στηθαία που περιβάλλουν τη διευθέτηση του ποταμού, ενώ η στάθμη του νερού δεν υποχωρεί όσο συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις.
Παράλληλα, εξετάζεται η στατικότητα δύο κατοικιών, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν φτάσει μέχρι τα θεμέλιά τους.
Τεράστιο είναι το πρόβλημα και στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς περίπου 2.500 κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και την Κράνα έχουν μείνει χωρίς νερό.
Οι τεράστιοι όγκοι νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά παρέσυραν και κατέστρεψαν το δίκτυο ύδρευσης από την περιοχή των Απλαδιανών και πάνω. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει ασφαλής εκτίμηση ούτε για το πότε θα μπορέσουν να αρχίσουν
οι εργασίες αποκατάστασης.
Βιντεο και φωτογραφίες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής
Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά στην Κρήτη έως τις πρωινές ώρες, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκάνησων έως το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια Στην Εύβοια θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 έως 7, στο Αιγαίο μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 24 με 27 βαθμούς στα υπόλοιπα τους 22 με 25 βαθμούς.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ
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