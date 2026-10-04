«Στο τσακ τη γλίτωσα» – Η μαρτυρία του οδηγού που είδε τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιεράπετρα
«Στο τσακ τη γλίτωσα» – Η μαρτυρία του οδηγού που είδε τεράστιο βράχο να πέφτει μπροστά του στην Ιεράπετρα
Οι φωνές οικογένειας που βρισκόταν στο σημείο τον έκαναν να φρενάρει την κρίσιμη στιγμή – «Το κακό δεν θέλει πολύ για να συμβεί»
Τις δραματικές στιγμές που έζησε στα Φέρμα Ιεράπετρας, όταν ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε μπροστά στο αυτοκίνητό του, περιγράφει ο οδηγός Μανόλης Λαθουράκης.
Ο ίδιος κατάφερε να αποφύγει την πρόσκρουση την τελευταία στιγμή, καθώς, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φωνές μιας οικογένειας που βρισκόταν κοντά στο σημείο τον έκαναν να πατήσει ενστικτωδώς φρένο.
Το κλάσμα του δευτερολέπτου που μεσολάβησε αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο βράχος έπεσε ακριβώς μπροστά από το όχημά του, με τον οδηγό να κάνει λόγο για έναν ογκόλιθο «πιο μεγάλο και από εμένα».
«Μου την έπεσε ένας βράχος. Και τι βράχος... Τεράστιος», γράφει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αισθάνεται τυχερός που κατάφερε να βγει σώος από το περιστατικό.
Οι προειδοποιήσεις τους τον έκαναν να αντιδράσει ακαριαία και να φρενάρει, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αυτή η αντίδραση ήταν πιθανότατα εκείνη που του έσωσε τη ζωή.
«Με την αντίδρασή τους να φωνάξουν δυνατά, με έκαναν να πατήσω ενστικτωδώς το φρένο και αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου να μου σώσει, πραγματικά, τη ζωή», αναφέρει.
Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του μετά το περιστατικό.
«Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί», τονίζει, εκφράζοντας την ελπίδα να ληφθούν μέτρα πριν σημειωθεί κάποιο θανατηφόρο περιστατικό.
«Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα αλλά και στην Αγιά Φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα», σημειώνει.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξηγεί και γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία που συνόδευε το μήνυμά του. Όπως αναφέρει, σε αυτή φαίνονται «οι δύο άγγελοι που με προστάτεψαν», αναφερόμενος στους ανθρώπους που τον προειδοποίησαν για τον βράχο.
Ο ίδιος κατάφερε να αποφύγει την πρόσκρουση την τελευταία στιγμή, καθώς, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φωνές μιας οικογένειας που βρισκόταν κοντά στο σημείο τον έκαναν να πατήσει ενστικτωδώς φρένο.
Το κλάσμα του δευτερολέπτου που μεσολάβησε αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο βράχος έπεσε ακριβώς μπροστά από το όχημά του, με τον οδηγό να κάνει λόγο για έναν ογκόλιθο «πιο μεγάλο και από εμένα».
«Μου την έπεσε ένας βράχος. Και τι βράχος... Τεράστιος», γράφει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι αισθάνεται τυχερός που κατάφερε να βγει σώος από το περιστατικό.
«Οι φωνές τους με έκαναν να πατήσω φρένο»Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Μανόλης Λαθουράκης στην οικογένεια Γακουμάκη, η οποία, όπως λέει, αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και άρχισε να φωνάζει.
Οι προειδοποιήσεις τους τον έκαναν να αντιδράσει ακαριαία και να φρενάρει, με τον ίδιο να σημειώνει ότι αυτή η αντίδραση ήταν πιθανότατα εκείνη που του έσωσε τη ζωή.
«Με την αντίδρασή τους να φωνάξουν δυνατά, με έκαναν να πατήσω ενστικτωδώς το φρένο και αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου να μου σώσει, πραγματικά, τη ζωή», αναφέρει.
Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του μετά το περιστατικό.
Η προειδοποίηση για τις κατολισθήσειςΟ οδηγός επανέφερε παράλληλα το ζήτημα των κατολισθήσεων στην περιοχή, σημειώνοντας ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν προειδοποιήσεις για πτώσεις βράχων στην Κακιά Σκάλα και την Αγιά Φωτιά.
«Το κακό δεν θέλει και πολύ για να συμβεί», τονίζει, εκφράζοντας την ελπίδα να ληφθούν μέτρα πριν σημειωθεί κάποιο θανατηφόρο περιστατικό.
«Τόσα χρόνια φωνάζουμε για το πρόβλημα με τα βράχια που πέφτουν στην Κακιά Σκάλα αλλά και στην Αγιά Φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να θρηνήσουμε κάποιο θύμα», σημειώνει.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, εξηγεί και γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη φωτογραφία που συνόδευε το μήνυμά του. Όπως αναφέρει, σε αυτή φαίνονται «οι δύο άγγελοι που με προστάτεψαν», αναφερόμενος στους ανθρώπους που τον προειδοποίησαν για τον βράχο.
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