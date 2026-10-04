Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Όλα τα βλέμματα στο Ελλάδα - Γερμανία: Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Η Εθνική παίζει στις 21:45 – Πού θα δείτε Formula 1, μπάσκετ και τα υπόλοιπα ματς του Nations League
Πλούσιο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ στο Nations League και την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Από νωρίς, πάντως, υπάρχουν επιλογές για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του τένις και του μπάσκετ, με Formula 1, WRC, ATP και WTA να συμπληρώνουν ένα γεμάτο πρόγραμμα μεταδόσεων.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
09:30 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS14
09:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν
10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
11:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS15
12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή Superleague Γυναικών
12:35 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS16
13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL
13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο
14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17
15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League
15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο
16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League
17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL
18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας
19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League
19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League
20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League
21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League
21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League
21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League
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