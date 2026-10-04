Όλα τα βλέμματα στο Ελλάδα - Γερμανία: Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται το βράδυ στο Nations League και την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Από νωρίς, πάντως, υπάρχουν επιλογές για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, του τένις και του μπάσκετ, με Formula 1, WRC, ATP και WTA να συμπληρώνουν ένα γεμάτο πρόγραμμα μεταδόσεων.



Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας

09:30 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS14



09:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Μπαχρέιν



10:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο



10:00 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο



11:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS15



12:00 Magenta Sport 7 ATP 500 Τόκιο



12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αγία Παρασκευή Superleague Γυναικών



12:35 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS16



13:00 ΣΠΟΡ FM TV2 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων Stoiximan GBL



13:00 Magenta Sport 4 Μπάντιρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League



13:30 Magenta Sport 5 Ομπραντόιρο – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa



14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο



14:00 Magenta Sport 8 ATP 500 Πεκίνο



14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Πανιώνιος Superbet League 2



15:00 Magenta Sport 9 WRC Ιταλία, SS17



15:30 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Κιορφέζ Turkish Basketball Super League



15:30 Magenta Sport 6 ATP 500 Πεκίνο



16:00 Novasports 1HD Αζερμπαϊτζάν – Λιθουανία UEFA Nations League



17:30 ΣΚΑΪ Ηρακλής – Ολυμπιακός Stoiximan GBL



18:00 Magenta Sport 5 Μπαντίρμα – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League



18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας



19:00 Novasports Start Κόσοβο – Αυστρία UEFA Nations League



19:00 Novasports 2HD Μάλτα – Ανδόρα UEFA Nations League



20:00 Magenta Sport 4 Μούρθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa



21:45 Novasports Prime Πορτογαλία – Νορβηγία UEFA Nations League



21:45 Novasports Start, ALPHA Ελλάδα – Γερμανία UEFA Nations League



21:45 Novasports 4HD Ουαλία – Δανία UEFA Nations League



21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Σερβία UEFA Nations League



21:45 Novasports 2HD Ιρλανδία – Ισραήλ UEFA Nations League



