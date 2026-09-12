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Κόβατς για Καρέτσα: «Δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό, επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις»
Κόβατς για Καρέτσα: «Δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό, επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις»
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Νίκο Κόβατς για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα δηλώνοντας ότι υπάρχει ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Στουτγκάρδη
Τις ατομικές προπονήσεις έχει ξεκινήσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς μίλησε στο Sky Sports πριν το παιχνίδι με τη Πάτερμπορν και αναφέρθηκε στον Έλληνα διεθνή.
Στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ παρουσίασε κυκλοφοριακά προβλήματα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε εξετάσεις σε νοσοκομείο. Ο Νίκο Κόβατς παρουσιάστηκε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του.
«Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο», είπε ο τεχνικός της Μπορούσια και στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Στουτγκάρδη το επόμενο Σάββατο.
«Αν όλα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί εντελώς κανονικά με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή», τόνισε ο Κόβατς.
Στο γήπεδο ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας πάντως βρέθηκε στο γήπεδο προκειμένου να δει τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα με την Πάντερμπορν. Η παρουσία του έφερε... γούρι μια και η Μπορούσια νίκησε 3-0 και πάτησε κορυφή στην Bundesliga.
Η Ντόρτμουντ μάλιστα δημοσίευσε και φωτογραφία του Έλληνα διεθνούς από την εξέδρα με τη λεζάντα: «Κοιτάξτε ποιος είναι εδώ».
Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς μίλησε στο Sky Sports πριν το παιχνίδι με τη Πάτερμπορν και αναφέρθηκε στον Έλληνα διεθνή.
Στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ παρουσίασε κυκλοφοριακά προβλήματα με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε εξετάσεις σε νοσοκομείο. Ο Νίκο Κόβατς παρουσιάστηκε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του.
«Ευτυχώς, δεν διαπιστώθηκε κάτι ασυνήθιστο», είπε ο τεχνικός της Μπορούσια και στη συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Στουτγκάρδη το επόμενο Σάββατο.
«Αν όλα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και μπορέσει να προπονηθεί εντελώς κανονικά με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή», τόνισε ο Κόβατς.
Konstantinos Karetsas hat nach seinen Kreislaufproblemen aus dem Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal wieder mit dem individuellen Training begonnen und wird zügig in den Kader zurückkehren. 👏 Dieses Update gab Trainer Niko Kovac vor dem Ligaspiel gegen den SC… pic.twitter.com/19d8XHELlo— Sky Sport (@SkySportDE) September 12, 2026
Στο γήπεδο ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας πάντως βρέθηκε στο γήπεδο προκειμένου να δει τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα με την Πάντερμπορν. Η παρουσία του έφερε... γούρι μια και η Μπορούσια νίκησε 3-0 και πάτησε κορυφή στην Bundesliga.
Η Ντόρτμουντ μάλιστα δημοσίευσε και φωτογραφία του Έλληνα διεθνούς από την εξέδρα με τη λεζάντα: «Κοιτάξτε ποιος είναι εδώ».
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