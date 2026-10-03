Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Πού θα δείτε σήμερα Nations League, GBL και τα υπόλοιπα αθλητικά γεγονότα
Πού θα δείτε σήμερα Nations League, GBL και τα υπόλοιπα αθλητικά γεγονότα
Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία ξεχωρίζουν στο ποδόσφαιρο, γεμάτο πρόγραμμα και στο μπάσκετ
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων σήμερα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις αναμετρήσεις του UEFA Nations League και στα παιχνίδια της Stoiximan GBL. Από το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγώνες Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία, ενώ στο μπάσκετ η αγωνιστική δράση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Μαρούσι, Μύκονος – ΠΑΟΚ και Καρδίτσα – Άρης. Στο πρόγραμμα υπάρχουν ακόμη MotoGP και WRC, σημαντικά παιχνίδια τένις από Τόκιο και Πεκίνο, καθώς και η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Καταλούνια στο πόλο.
08:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)
09:00: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS8
10:00: Magenta Sport 7 | Ματέο Μπερετίνι – Αντόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο (Τόκιο)
10:10: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS9
11:05: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS10
12:00: Magenta Sport 7 | Ουγκό Ουμπέρ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο)
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνου
14:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ (Πεκίνο)
14:30: Magenta Sport 1 | Τσέστερφιλντ – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδίσεις της ημέρας07:35: Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:45: Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Tissot Sprint)
09:00: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS8
10:00: Magenta Sport 7 | Ματέο Μπερετίνι – Αντόλφο Ντάνιελ Βαγιέχο (Τόκιο)
10:10: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS9
11:05: Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS10
12:00: Magenta Sport 7 | Ουγκό Ουμπέρ – Γίρι Λεχέτσκα (Τόκιο)
14:00: Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνου
14:00: Magenta Sport 6 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ (Πεκίνο)
14:30: Magenta Sport 1 | Τσέστερφιλντ – Τρανμίρ (Sky Bet EFL League Two)
14:45: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Νίκη Βόλου – ΑΕΛ (Novibet Superbet League 2)
15:00: ΣΠΟΡ FM TV5 | Μύκονος Betsson BC – ΠΑΟΚ (Stoiximan GBL)
16:00: Novasports 1HD | Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV2 | ΑΕΚ – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV4 | Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson (Stoiximan GBL)
17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – Άρης (Stoiximan GBL)
17:30: MEGA | Ολυμπιακός – Καταλούνια (Πόλο)
19:00: ALPHA, Novasports Prime | Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports Start | Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Start | Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Ελβετία – Σλοβενία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA, Novasports 1HD | Ισπανία – Τσεχία (UEFA Nations League)
16:00: Novasports 1HD | Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV3 | Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (Stoiximan GBL)
16:00: ΣΠΟΡ FM TV2 | ΑΕΚ – Μαρούσι (Stoiximan GBL)
17:00: ΣΠΟΡ FM TV4 | Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι Betsson (Stoiximan GBL)
17:30: ΣΚΑΪ | Καρδίτσα – Άρης (Stoiximan GBL)
17:30: MEGA | Ολυμπιακός – Καταλούνια (Πόλο)
19:00: ALPHA, Novasports Prime | Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports Start | Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 3HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 2HD | Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League)
19:00: Novasports 4HD | Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League)
21:45: Novasports Start | Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία (UEFA Nations League)
21:45: Novasports 2HD | Ελβετία – Σλοβενία (UEFA Nations League)
21:45: ALPHA, Novasports 1HD | Ισπανία – Τσεχία (UEFA Nations League)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα