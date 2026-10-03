Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Σαλαμίνα, απομακρύνθηκε ηλικιωμένη - Στην κυκλοφορία η οδός Σαλαμινομάχων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σαλαμίνα Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Σαλαμίνα, απομακρύνθηκε ηλικιωμένη - Στην κυκλοφορία η οδός Σαλαμινομάχων

Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Σαλαμίνα, απομακρύνθηκε ηλικιωμένη - Στην κυκλοφορία η οδός Σαλαμινομάχων
UPD:
Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα το Σάββατο (3/10). 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους άντρες της πυροσβεστικής να απομακρύνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι καλά στην υγεία της.  

Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
UPD:

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Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

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