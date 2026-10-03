Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στη Σαλαμίνα, απομακρύνθηκε ηλικιωμένη - Στην κυκλοφορία η οδός Σαλαμινομάχων

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα το Σάββατο (3/10).Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες, με τους άντρες της πυροσβεστικής να απομακρύνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι καλά στην υγεία της.Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.