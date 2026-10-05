Μάχη με τη μεγάλη φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στο Σουφλί, πυκνός καπνός δυσκολεύει τις εναέριες ρίψεις
Μάχη με τη μεγάλη φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στο Σουφλί, πυκνός καπνός δυσκολεύει τις εναέριες ρίψεις
Το μέτωπο καίει μεταξύ Ρούσσας και Μικρού Δερείου, σε δύσβατη περιοχή - Δεν απειλούνται οικισμοί
Τιτάνια μάχη με τις φλόγες που εισήλθαν επί ελληνικού εδάφους χτες στις 12.18 το μεσημέρι από τη Βουλγαρία δίνουν οι ελληνικές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις.
Το μέτωπο της φωτιάς πέρασε από τη γείτονα χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ρούσο και Μικρό Δέρειο του Δήμου Σουφλίου -χωρίς ευτυχώς να απειλεί σπίτια και οικισμούς- και αμέσως σήμανε συναγερμός.
Σήμερα στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 148 πυροσβέστες, οκτώ πεζοπόρα τμήματα, 38 οχήματα ενώ ρίψεις κάνουν τρία ελικόπτερα και δυο αεροσκάφη.
«Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να τη θέσουν σε περιορισμό. Από χτες η φωτιά μπήκε επι ελληνικού εδάφους και βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των περιοχών Ρούσσα και Μικρό Δέρειο. Έως τώρα δεν κινδυνεύουν οικισμοί» είπε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος που πρόσθεσε ότι «χτες είχε δυνατό αέρα με ένταση, τώρα έχει έντονο πυκνό καπνό με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία ως προς τα εναέρια μέσα».
Οι δυνατοί άνεμοι «τροφοδότησαν» ακόμα περισσότερο το πύρινο μέτωπο που έφτασε σε μια περιοχή μεταξύ Ρούσσας και Μικρού Δαρείου όπου όμως είναι ιδιαίτερα δύσβατη και χωρίς δρόμους με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσέγγιση της φωτιάς από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στο protothema.gr είναι μεγάλη και ελπίζουν να καταφέρουν να την ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
Το μέτωπο της φωτιάς πέρασε από τη γείτονα χώρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ρούσο και Μικρό Δέρειο του Δήμου Σουφλίου -χωρίς ευτυχώς να απειλεί σπίτια και οικισμούς- και αμέσως σήμανε συναγερμός.
Σήμερα στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί 148 πυροσβέστες, οκτώ πεζοπόρα τμήματα, 38 οχήματα ενώ ρίψεις κάνουν τρία ελικόπτερα και δυο αεροσκάφη.
«Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις που προσπαθούν να τη θέσουν σε περιορισμό. Από χτες η φωτιά μπήκε επι ελληνικού εδάφους και βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των περιοχών Ρούσσα και Μικρό Δέρειο. Έως τώρα δεν κινδυνεύουν οικισμοί» είπε στο protothema.gr ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος που πρόσθεσε ότι «χτες είχε δυνατό αέρα με ένταση, τώρα έχει έντονο πυκνό καπνό με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία ως προς τα εναέρια μέσα».
Οι δυνατοί άνεμοι «τροφοδότησαν» ακόμα περισσότερο το πύρινο μέτωπο που έφτασε σε μια περιοχή μεταξύ Ρούσσας και Μικρού Δαρείου όπου όμως είναι ιδιαίτερα δύσβατη και χωρίς δρόμους με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσέγγιση της φωτιάς από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής στο protothema.gr είναι μεγάλη και ελπίζουν να καταφέρουν να την ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
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