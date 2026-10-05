Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, προβλήματα στο ρεύμα προς Σταυρό στην Αγία Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αγία Παρασκευή Λεωφόρος Μεσογείων

Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, προβλήματα στο ρεύμα προς Σταυρό στην Αγία Παρασκευή

Η δυσχέρεια στην κίνηση εντοπίζεται στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά

Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, προβλήματα στο ρεύμα προς Σταυρό στην Αγία Παρασκευή
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Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα.

Η δυσχέρεια στην κίνηση εντοπίζεται στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
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