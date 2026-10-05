Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, προβλήματα στο ρεύμα προς Σταυρό στην Αγία Παρασκευή
Φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Μεσογείων, προβλήματα στο ρεύμα προς Σταυρό στην Αγία Παρασκευή
Η δυσχέρεια στην κίνηση εντοπίζεται στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά
Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στη λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα.
Η δυσχέρεια στην κίνηση εντοπίζεται στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
Η δυσχέρεια στην κίνηση εντοπίζεται στο ύψος της οδού Νικηφόρου Μανδηλαρά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σταυρό.
Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία.
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