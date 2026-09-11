Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού: Πάνω από 1.500 εργαζόμενοι από 70 επιχειρήσεις στην Αθήνα

Περισσότεροι απόαπό όλη την Ελλάδα αναμένεται να συμμετάσχουν στους, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από τις. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις, ενώ επίκεντρο της τριήμερης διοργάνωσης θα είναι το, μαζί με δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων.Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της άθλησης και της ευεξίας στον χώρο εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, με τρεις νέες και πιο σύγχρονες επιλογές να προστίθενται στη διοργάνωση. Πρόκειται για τη, που συνδυάζει τη σωματική δραστηριότητα με στοιχεία gaming και eSports, και το, άθλημα που έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.Στους Αγώνες περιλαμβάνονται επίσης aquathlon, Athens Company Run 5 και 10 χλμ., αγωνιστικό τάβλι, μπάσκετ 5Χ5 και 3Χ3, σκάκι, τένις, πινγκ πονγκ, κολύμβηση, πετάνγκ, ποδόσφαιρο 7Χ7, πάντελ, μπόουλινγκ και μπιτς βόλεϊ.Η φετινή διοργάνωση αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό τεστ ενόψει του, των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού που θα διεξαχθούν στην Αθήνα από τις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να βρεθούνΟ πρόεδρος του, επισημαίνει ότι η διοργάνωση διευρύνεται κάθε χρόνο, τόσο ως προς τα αθλήματα όσο και ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. Όπως τονίζει, επιδίωξη είναι ο εργασιακός αθλητισμός να αποκτήσει πιο σταθερή θέση στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, λειτουργώντας ως εργαλείο για την υγεία, την ευεξία και τη συνοχή των ομάδων. «Όταν οι άνθρωποι μιας επιχείρησης αθλούνται μαζί, γίνονται και καλύτερη ομάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά.