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«Πώς κατάφερε η Άρσεναλ να τον πάρει;» Όταν οι θρύλοι υποκλίνονται στον Τζόλη
«Πώς κατάφερε η Άρσεναλ να τον πάρει;» Όταν οι θρύλοι υποκλίνονται στον Τζόλη
Η εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» δεν πέρασε απαρατήρητη
Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ μπήκε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης της Άρσεναλ με τη Νάπολι και χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να αφήσει το αποτύπωμά του, δημιουργώντας το γκολ που χάρισε στους «κανονιέρηδες» τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0.
Η ασίστ στον Μάρτιν Έντεγκαρντ ήταν η τέταρτη του Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ και επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας άσος. Η νέα του εμφάνιση, μάλιστα, προκάλεσε την αποθέωση από δύο σπουδαίες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Πρώτος έσπευσε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη ο Τιερί Ανρί. Ο θρύλος της Άρσεναλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις δυνατότητες του Έλληνα ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας πως οι Λονδρέζοι ενδέχεται να απέκτησαν έναν παίκτη πολύ μεγαλύτερης αξίας από αυτή που αντιλήφθηκαν αρχικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Η ασίστ στον Μάρτιν Έντεγκαρντ ήταν η τέταρτη του Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ και επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Έλληνας άσος. Η νέα του εμφάνιση, μάλιστα, προκάλεσε την αποθέωση από δύο σπουδαίες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Πρώτος έσπευσε να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Τζόλη ο Τιερί Ανρί. Ο θρύλος της Άρσεναλ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τις δυνατότητες του Έλληνα ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας πως οι Λονδρέζοι ενδέχεται να απέκτησαν έναν παίκτη πολύ μεγαλύτερης αξίας από αυτή που αντιλήφθηκαν αρχικά.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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