Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί 115.000 λιρών η πρώτη ιστορική πινακίδα του Άνφιλντ, δείτε βίντεο
Πουλήθηκε σε δημοπρασία αντί 115.000 λιρών η πρώτη ιστορική πινακίδα του Άνφιλντ, δείτε βίντεο
Το «This is Anfield» ήταν απόφαση του ιστορικού προπονητή Μπιλ Σάνκλι προκειμένου να το βλέπουν οι αντίπαλοι πριν μπουν στο γήπεδο
Το πρώτο «This is Anfield» η ιστορική πινακίδα που είναι στα αποδυτήρια του γηπέδου της Λίβερπουλ, λίγο πριν οι παίκτες βγουν στο γήπεδο, πουλήθηκε σε δημοπρασία.
Η τιμή της έφτασε τις 115.000 λίρες, δηλαδή περίπου 133.000 ευρώ, δέκα φορές πάνω από τα χρήματα που υπολογιζόταν πως θα πιάσει.
Πρόκειται για την πρώτη πινακίδα «This is Anfield» που τοποθετήθηκε στο γήπεδο. Η ιδέα ανήκε σε έναν φροντιστή του γηπέδου και ο ιστορικός προπονητής της Λίβερπουλ Μπιλ Σάνκλι αποφάσισε να γίνει πράξη. Το αρχικό «welcome to Anfield», δηλαδή «καλώς ήρθατε στο Άνφιλντ» απορρίφθηκε από τον Σάνκλι.
Ήθελε κάτι πιο δυναμικό. Κάτι το οποίο θα βλέπουν οι αντίπαλοι και θα αντιλαμβάνονται που θα μπουν να παίξουν. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα των παικτών της Λίβερπουλ πριν βγουν στο γήπεδο, που ακουμπούν την πινακίδα.
Η συγκεκριμένη πινακίδα βρέθηκε στο γήπεδο από το 1972 έως και το 1978.
Όταν βγήκε για να αντικατασταθεί από μια νεότερη (με την ίδια επιγραφή βέβαια μια και το μήνυμα παραμένει αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια), δόθηκε στον Ρόναλντ Γουίλσον που τότε αγωνιζόταν στην παιδική ομάδα. Η οικογένεια του τη διατηρούσε στο ξενοδοχείο της.
Στη συνέχεια κατέληξε στα χέρια των παιδιών, που αποφάσισαν να τη δώσουν για δημοπρασία. Το όνομα του αγοραστή δεν έγινε γνωστό.
Η τιμή της έφτασε τις 115.000 λίρες, δηλαδή περίπου 133.000 ευρώ, δέκα φορές πάνω από τα χρήματα που υπολογιζόταν πως θα πιάσει.
Πρόκειται για την πρώτη πινακίδα «This is Anfield» που τοποθετήθηκε στο γήπεδο. Η ιδέα ανήκε σε έναν φροντιστή του γηπέδου και ο ιστορικός προπονητής της Λίβερπουλ Μπιλ Σάνκλι αποφάσισε να γίνει πράξη. Το αρχικό «welcome to Anfield», δηλαδή «καλώς ήρθατε στο Άνφιλντ» απορρίφθηκε από τον Σάνκλι.
Ήθελε κάτι πιο δυναμικό. Κάτι το οποίο θα βλέπουν οι αντίπαλοι και θα αντιλαμβάνονται που θα μπουν να παίξουν. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα των παικτών της Λίβερπουλ πριν βγουν στο γήπεδο, που ακουμπούν την πινακίδα.
Η συγκεκριμένη πινακίδα βρέθηκε στο γήπεδο από το 1972 έως και το 1978.
Όταν βγήκε για να αντικατασταθεί από μια νεότερη (με την ίδια επιγραφή βέβαια μια και το μήνυμα παραμένει αναλλοίωτο όλα αυτά τα χρόνια), δόθηκε στον Ρόναλντ Γουίλσον που τότε αγωνιζόταν στην παιδική ομάδα. Η οικογένεια του τη διατηρούσε στο ξενοδοχείο της.
Στη συνέχεια κατέληξε στα χέρια των παιδιών, που αποφάσισαν να τη δώσουν για δημοπρασία. Το όνομα του αγοραστή δεν έγινε γνωστό.
The original historic 'This Is Anfield' sign. Sells for £149,500 (incl. premium)— Paul🥷 (@l4pablo) September 9, 2026
Bought by a private buyer, hopefully it’s LFC. pic.twitter.com/hkf4PThGD6
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