Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ο Κόρι Τζόσεφ έβγαλε την δεκάδα των κορυφαίων προπονητών της Euroleague, η θέση του Μπαρτζώκα, βίντεο
Ο Κόρι Τζόσεφ έβγαλε την δεκάδα των κορυφαίων προπονητών της Euroleague, η θέση του Μπαρτζώκα, βίντεο
Ο Καναδός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού συνδύασε την εμπειρία και τα νιάτα στην τριάδα
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το τζάμπολ στη Euroleague και η διοργανώτρια έχει ετοιμάσει κάποια video με πρωταγωνιστές τους σταρ των ομάδων.
Ένας από αυτούς είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό και παρέμεινε και για τη νέα σεζόν στην ομάδα του Πειραιά.
Η Euroleague έβαλε τον σπουδαίο παίκτη του NBA να βάλει σε σειρά τους 10 κορυφαίους προπονητές της Euroleague. Στο Νο1 έβαλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στο Νο2 τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο Νο3 τον Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Δείτε τις επιλογές του Τζόσεφ
Ένας από αυτούς είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό και παρέμεινε και για τη νέα σεζόν στην ομάδα του Πειραιά.
Η Euroleague έβαλε τον σπουδαίο παίκτη του NBA να βάλει σε σειρά τους 10 κορυφαίους προπονητές της Euroleague. Στο Νο1 έβαλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στο Νο2 τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο Νο3 τον Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Δείτε τις επιλογές του Τζόσεφ
Cory Joseph took his time trying out our new TikTok filter: blind-ranking EuroLeague coaches 😤 pic.twitter.com/31HJJVw8li— EuroLeague (@EuroLeague) September 9, 2026
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