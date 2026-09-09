Ο Κόρι Τζόσεφ έβγαλε την δεκάδα των κορυφαίων προπονητών της Euroleague, η θέση του Μπαρτζώκα, βίντεο
SPORTS
Κόρι Τζόσεφ Γιώργος Μπαρτζώκας Euroleague Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Κόρι Τζόσεφ έβγαλε την δεκάδα των κορυφαίων προπονητών της Euroleague, η θέση του Μπαρτζώκα, βίντεο

Ο Καναδός μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού συνδύασε την εμπειρία και τα νιάτα στην τριάδα

Ο Κόρι Τζόσεφ έβγαλε την δεκάδα των κορυφαίων προπονητών της Euroleague, η θέση του Μπαρτζώκα, βίντεο
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Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το τζάμπολ στη Euroleague και η διοργανώτρια έχει ετοιμάσει κάποια video με πρωταγωνιστές τους σταρ των ομάδων. 

Ένας από αυτούς είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό και παρέμεινε και για τη νέα σεζόν στην ομάδα του Πειραιά. 

Η Euroleague έβαλε τον σπουδαίο παίκτη του NBA να βάλει σε σειρά τους 10 κορυφαίους προπονητές της Euroleague. Στο Νο1 έβαλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, στο Νο2 τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και στο Νο3 τον Σάρας Γιασικεβίτσιους. 

Δείτε τις επιλογές του Τζόσεφ 
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