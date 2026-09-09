Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για Ντέσερς, συγκρατημένη αισιοδοξία για μείωση της ποινής
Παναθηναϊκός: Εκδικάστηκε η έφεση για Ντέσερς, συγκρατημένη αισιοδοξία για μείωση της ποινής
Ο Σιρίλ Ντέσερς τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές για το χτύπημα στον Γιάννη Μιχαηλίδη στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό
Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι θα «πέσει» σε μια η ποινή των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Σιρίλ Ντέσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (6/9) με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
Η «πράσινη» ΠΑΕ κατέθεσε την έφεσή της για την τιμωρία του 31 ετών επιθετικού, η οποία εκδικάστηκε σήμερα και πλέον αναμένεται η απόφαση έως την Παρασκευή, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί νωρίτερα.
Στην υπερασπιστική γραμμή του το «τριφύλλι» υποστήριξε ότι το χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης ήταν προϊόν απώθησης (η οποία τιμωρείται με μία αγωνιστική) και όχι βιαιοπραγίας, όπως περιγράφεται στο φύλλο αγώνα (σ.σ. γράφτηκε «βίαιη διαγωγή» κι όχι «βιαιοπραγία») και πιστοποιείται από το βίντεο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Η «πράσινη» ΠΑΕ κατέθεσε την έφεσή της για την τιμωρία του 31 ετών επιθετικού, η οποία εκδικάστηκε σήμερα και πλέον αναμένεται η απόφαση έως την Παρασκευή, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί νωρίτερα.
Στην υπερασπιστική γραμμή του το «τριφύλλι» υποστήριξε ότι το χτύπημα του Ντέσερς στον Μιχαηλίδη στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης ήταν προϊόν απώθησης (η οποία τιμωρείται με μία αγωνιστική) και όχι βιαιοπραγίας, όπως περιγράφεται στο φύλλο αγώνα (σ.σ. γράφτηκε «βίαιη διαγωγή» κι όχι «βιαιοπραγία») και πιστοποιείται από το βίντεο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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