Wall Street: Πετρέλαιο, πληθωρισμός και Fed βάζουν «φωτιά» σε μετοχές και ομόλογα

Η εκτίναξη του Brent πάνω από τα 101 δολάρια πίεσε τους δείκτες και την αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα τελευταία κρίσιμα στοιχεία του πληθωρισμού πριν την συνεδρίαση της Fed, την ερχόμενη εβδομάδα