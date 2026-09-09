Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Βίντεο: Τερματοφύλακας έριξε το οριζόντιο δοκάρι στο κεφάλι του πριν από την εκτέλεση πέναλτι
Βίντεο: Τερματοφύλακας έριξε το οριζόντιο δοκάρι στο κεφάλι του πριν από την εκτέλεση πέναλτι
Το απίθανο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για το πρωτάθλημα Β' Εθνικής της Κολομβίας
Το Ιταγουΐ, ένας δήμος στα περίχωρα του Μεντεγίν, θεωρείται η πλέον βιομηχανοποιημένη πόλη της Κολομβίας και εκεί έχει την έδρα της η Λεόνες που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.
Για την 8η αγωνιστική υποδέχθηκε στο ντέρμπι την Αθλέτικο με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 3-0, αλλά τη φάση του αγώνα να έρχεται στο 85ο λεπτό.
Η Λεόνες κέρδισε πέναλτι και μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Χουάν Πάμπλο Μουνέρα να στέκεται απέναντι από τον εκτελεστή Μιγκέλ Αρμπολέδα.
Ο γκολκίπερ για να τον αποσυντονίσει άρχισε να κάνει αλματάκια πάνω στη γραμμή της εστίας του και να κουνά το οριζόντιο δοκάρι, αλλά δεν τα είχε υπολογίσει σωστά καθώς κατάφερε να το... ξεκολλήσει και να προσγειωθεί στο κεφάλι του!
Ο άτυχος τερματοφύλακας σωριάστηκε στο έδαφος με τον αγώνα να διακόπτεται για αρκετά λεπτά προκειμένου αρχικά να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια χρειάστηκε να συνεργαστούν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για να τοποθετηθεί ξανά το δοκάρι στη θέση του.
Κι όταν τα κατάφεραν ο Μουνέρα δικαιώθηκε καθώς ο αντίπαλος του αστόχησε στην εκτέλεση στέλνοντας τη μπάλα άουτ και το 0-3 δεν άλλαξε ως το τέλος...
Για την 8η αγωνιστική υποδέχθηκε στο ντέρμπι την Αθλέτικο με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 3-0, αλλά τη φάση του αγώνα να έρχεται στο 85ο λεπτό.
Η Λεόνες κέρδισε πέναλτι και μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Χουάν Πάμπλο Μουνέρα να στέκεται απέναντι από τον εκτελεστή Μιγκέλ Αρμπολέδα.
Ο γκολκίπερ για να τον αποσυντονίσει άρχισε να κάνει αλματάκια πάνω στη γραμμή της εστίας του και να κουνά το οριζόντιο δοκάρι, αλλά δεν τα είχε υπολογίσει σωστά καθώς κατάφερε να το... ξεκολλήσει και να προσγειωθεί στο κεφάλι του!
#FanáticosPlus | 🎬⚽ ¡Momento cine en la Segunda División de Colombia!— Fanáticos + (@FanaticosGMV) September 5, 2026
En el duelo entre Atlético FC y Leones, el travesaño se cayó justo antes de que cobraran un penal. 😱😂 pic.twitter.com/7N6IKs2pz8
Ο άτυχος τερματοφύλακας σωριάστηκε στο έδαφος με τον αγώνα να διακόπτεται για αρκετά λεπτά προκειμένου αρχικά να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια χρειάστηκε να συνεργαστούν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για να τοποθετηθεί ξανά το δοκάρι στη θέση του.
Κι όταν τα κατάφεραν ο Μουνέρα δικαιώθηκε καθώς ο αντίπαλος του αστόχησε στην εκτέλεση στέλνοντας τη μπάλα άουτ και το 0-3 δεν άλλαξε ως το τέλος...
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