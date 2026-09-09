Βίντεο: Τερματοφύλακας έριξε το οριζόντιο δοκάρι στο κεφάλι του πριν από την εκτέλεση πέναλτι
SPORTS
Κολομβία δοκάρι τερματοφύλακας Πέναλτι

Βίντεο: Τερματοφύλακας έριξε το οριζόντιο δοκάρι στο κεφάλι του πριν από την εκτέλεση πέναλτι

Το απίθανο περιστατικό συνέβη σε αγώνα για το πρωτάθλημα Β' Εθνικής της Κολομβίας

Βίντεο: Τερματοφύλακας έριξε το οριζόντιο δοκάρι στο κεφάλι του πριν από την εκτέλεση πέναλτι
Δημήτρης Τυχάλας
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Το Ιταγουΐ, ένας δήμος στα περίχωρα του Μεντεγίν, θεωρείται η πλέον βιομηχανοποιημένη πόλη της Κολομβίας και εκεί έχει την έδρα της η Λεόνες που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.

Για την 8η αγωνιστική υποδέχθηκε στο ντέρμπι την Αθλέτικο με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 3-0, αλλά τη φάση του αγώνα να έρχεται στο 85ο λεπτό.

Η Λεόνες κέρδισε πέναλτι και μια ευκαιρία να μειώσει το σκορ, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Χουάν Πάμπλο Μουνέρα να στέκεται απέναντι από τον εκτελεστή Μιγκέλ Αρμπολέδα.

Ο γκολκίπερ για να τον αποσυντονίσει άρχισε να κάνει αλματάκια πάνω στη γραμμή της εστίας του και να κουνά το οριζόντιο δοκάρι, αλλά δεν τα είχε υπολογίσει σωστά καθώς κατάφερε να το... ξεκολλήσει και να προσγειωθεί στο κεφάλι του!



Ο άτυχος τερματοφύλακας σωριάστηκε στο έδαφος με τον αγώνα να διακόπτεται για αρκετά λεπτά προκειμένου αρχικά να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια χρειάστηκε να συνεργαστούν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για να τοποθετηθεί ξανά το δοκάρι στη θέση του.

Κι όταν τα κατάφεραν ο Μουνέρα δικαιώθηκε καθώς ο αντίπαλος του αστόχησε στην εκτέλεση στέλνοντας τη μπάλα άουτ και το 0-3 δεν άλλαξε ως το τέλος...
Δημήτρης Τυχάλας
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