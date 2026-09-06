Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Μποζίνοφ της Πίζα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις
Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Μποζίνοφ της Πίζα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις
Ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του
Πάγωσαν όλοι στο 40' στην αναμέτρηση της Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την 3η αγωνιστική της Serie B στην Ιταλία.
Ο κεντρικός αμυντικός της Πίζα, Ρόσεν Μποζίνοφ κατέρρευσε σε μια στιγμή που ο τερματοφύλακας ετοιμαζόταν να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Όπως είναι λογικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση με τους παίκτες και των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται γύρω από τον 21χρονο Βούλγαρο αμυντικό.
Ο παίκτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με την καλή είδηση να είναι πως είχε τις αισθήσεις του. Θα υποβληθεί φυσικά και στις απαραίτητες εξετάσεις.
Η Πίζα σε ανακοίνωσή της καθησύχασε τον κόσμο, ενημερώνοντας πως το συμβάν οφείλεται σε αφυδάτωση και ότι «η κατάστασή του παίκτη είναι ξανά καλή».
Ο κεντρικός αμυντικός της Πίζα, Ρόσεν Μποζίνοφ κατέρρευσε σε μια στιγμή που ο τερματοφύλακας ετοιμαζόταν να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Όπως είναι λογικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση με τους παίκτες και των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται γύρω από τον 21χρονο Βούλγαρο αμυντικό.
Ο παίκτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με την καλή είδηση να είναι πως είχε τις αισθήσεις του. Θα υποβληθεί φυσικά και στις απαραίτητες εξετάσεις.
Η Πίζα σε ανακοίνωσή της καθησύχασε τον κόσμο, ενημερώνοντας πως το συμβάν οφείλεται σε αφυδάτωση και ότι «η κατάστασή του παίκτη είναι ξανά καλή».
Il difensore del Pisa si è accasciato a terra e ha lasciato il terreno di gioco in barella poco prima dell’intervallo.— DAZN Italia (@DAZN_IT) September 6, 2026
Bozhinov è ora in ospedale per accertamenti: nessuna perdita di coscienza, ma la gara è stata momentaneamente sospesa dal direttore di gara.
Si attendono… pic.twitter.com/iP4Mh8RoXo
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