Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Μποζίνοφ της Πίζα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις
SPORTS
Ρόσεν Μποζίνοφ Πίζα

Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Μποζίνοφ της Πίζα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις

Ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας ανακτήσει τις αισθήσεις του

Κατέρρευσε στο γήπεδο ο Μποζίνοφ της Πίζα: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα υποβληθεί σε εξετάσεις
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Πάγωσαν όλοι στο 40' στην αναμέτρηση της Γιούβε Στάμπια με την Πίζα για την 3η αγωνιστική της Serie B στην Ιταλία. 

Ο κεντρικός αμυντικός της Πίζα, Ρόσεν Μποζίνοφ κατέρρευσε σε μια στιγμή που ο τερματοφύλακας ετοιμαζόταν να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 

Όπως είναι λογικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση με τους παίκτες και των δύο ομάδων να συγκεντρώνονται γύρω από τον 21χρονο Βούλγαρο αμυντικό. 

Ο παίκτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με την καλή είδηση να είναι πως είχε τις αισθήσεις του. Θα υποβληθεί φυσικά και στις απαραίτητες εξετάσεις. 

Η Πίζα σε ανακοίνωσή της καθησύχασε τον κόσμο, ενημερώνοντας πως το συμβάν οφείλεται σε αφυδάτωση και ότι «η κατάστασή του παίκτη είναι ξανά καλή».

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