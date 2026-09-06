FIFA: Ο Τζιάνι Ινφαντίνο θα διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Μάρτιο του 2027

Παρά τη διεθνή κατακραυγή για τα πεπραγμένα του με αποκορύφωμα την προσπάθεια πώλησης μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ιταλοελβετός παράγοντας θα είναι ξανά υποψήφιος για την ηγεσία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου