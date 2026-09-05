Μέσι και Ρονάλντο βλέπουν την… πλάτη των «αστέρων» της Stoiximan Super League
SPORTS

Μέσι και Ρονάλντο βλέπουν την… πλάτη των «αστέρων» της Stoiximan Super League

Ολοένα και περισσότεροι παίκτες με χρηματιστηριακή αξία που… ζαλίζει, αγωνίζονται πλέον στη Stoiximan Super League

Μέσι και Ρονάλντο βλέπουν την… πλάτη των «αστέρων» της Stoiximan Super League
Το θερινό μεταγραφικό παζάρι περιελάμβανε μεταγραφές παικτών, νεαρών σε ηλικία, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πραγματοποίησαν μεταγραφές ακριβών ποδοσφαιριστών που έρχονται στη χώρα μας είτε για να διεκδικήσουν μία μεταγραφή σε ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα, όπως οι Πουέρτα και Γκονζάλες, είτε στην περίπτωση του Ουναΐ για να καταφέρει να πετύχει την κατάκτηση του τίτλου με του «πράσινους».

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