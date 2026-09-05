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Mεντεκίδης: Νέο project 95 εκατ. ευρώ για επιχειρηματικό-εμπορικό πάρκο στην Πυλαία
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Enterprise Greece Στρατηγικές επενδύσεις Πυλαία

Mεντεκίδης: Νέο project 95 εκατ. ευρώ για επιχειρηματικό-εμπορικό πάρκο στην Πυλαία

Το έργο έχει το χαρακτήρα μικτής ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχιτεκτονική πρόταση και ψηλό κτίριο

Mεντεκίδης: Νέο project 95 εκατ. ευρώ για επιχειρηματικό-εμπορικό πάρκο στην Πυλαία
Στεφανία Σούκη
Το δρόμο των διαδικασιών μέσω στρατηγικών επενδύσεων λαμβάνει το project που προωθεί στη Βόρεια Ελλάδα ο όμιλος Μεντεκίδη, συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για το έργο στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη που θα έχει το χαρακτήρα μικτής ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχιτεκτονική πρόταση και ψηλό κτίριο.

Ο επενδυτικός φάκελος της «Μεντεκίδης Διαχείρισης Ακινήτων Α.Ε.», έχει κατατεθεί στην οργανισμό της ENTERPRISE GREECE και όπως αναφέρεται το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη Θεματικού Πάρκου Επιχειρηματικότητας , Εμπορίου, και Αναψυχής, στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συγκροτήματος πολυλειτουργικού χαρακτήρα, μικτής χρήσης, με κεντρικό στοιχείο ένα ψηλό κτίριο γραφείων, το οποίο θα λειτουργεί ως επιχειρηματικός κόμβος και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στεφανία Σούκη
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