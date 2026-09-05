Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από τροχαίο στο Ρετζίκι
Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από τροχαίο στο Ρετζίκι
Το ΙΧ που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων
Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στον δρόμο Ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα