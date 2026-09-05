Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από τροχαίο στο Ρετζίκι
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Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από τροχαίο στο Ρετζίκι

Το ΙΧ που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος στο ΑΧΕΠΑ 33χρονος μετά από τροχαίο στο Ρετζίκι
Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στον δρόμο Ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο λούκι ομβρίων υδάτων.

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