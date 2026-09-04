Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Ο όρος της Άρσεναλ για τον Νουανέρι στη Ντόρτμουντ που… επηρεάζει άμεσα τον Κωνσταντέλια
Ο όρος της Άρσεναλ για τον Νουανέρι στη Ντόρτμουντ που… επηρεάζει άμεσα τον Κωνσταντέλια
Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια υποχρέωσε την Ντόρτμουντ να κινηθεί άμεσα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής, με τον Έθαν Νουανέρι να αποτελεί τελικά τη λύση που βρέθηκε από την Άρσεναλ
Ο 19χρονος Άγγλος μετακομίζει στη Γερμανία με τη μορφή δανεισμού, σε μια συμφωνία που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό όρο. Οι «κανονιέρηδες» φρόντισαν να διατηρήσουν το δικαίωμα να τον ανακαλέσουν στην Αγγλία από την 1η Ιανουαρίου, εφόσον το αποφασίσουν.
Η Ντόρτμουντ πήρε τον Νουανέρι, αλλά με… αστερίσκο
Η συγκεκριμένη ρήτρα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την Άρσεναλ, η οποία δεν ήθελε να χάσει οριστικά τη δυνατότητα να επαναφέρει τον νεαρό μεσοεπιθετικό στο ρόστερ της μέσα στη σεζόν.
Η Ντόρτμουντ, από την πλευρά της, είχε ανάγκη να βρει άμεσα αντικαταστάτη για τον Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα άσου. Έτσι, αποδέχθηκε τον συγκεκριμένο όρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τον Νουανέρι.
Μάλιστα, εφόσον η Άρσεναλ αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα και να τον επιστρέψει στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, η Ντόρτμουντ δεν θα χρειαστεί να καταβάλει χρήματα για τον δανεισμό του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η Ντόρτμουντ πήρε τον Νουανέρι, αλλά με… αστερίσκο
Η συγκεκριμένη ρήτρα αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την Άρσεναλ, η οποία δεν ήθελε να χάσει οριστικά τη δυνατότητα να επαναφέρει τον νεαρό μεσοεπιθετικό στο ρόστερ της μέσα στη σεζόν.
Η Ντόρτμουντ, από την πλευρά της, είχε ανάγκη να βρει άμεσα αντικαταστάτη για τον Κωνσταντέλια, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα άσου. Έτσι, αποδέχθηκε τον συγκεκριμένο όρο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τον Νουανέρι.
Μάλιστα, εφόσον η Άρσεναλ αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα και να τον επιστρέψει στο Λονδίνο τον Ιανουάριο, η Ντόρτμουντ δεν θα χρειαστεί να καταβάλει χρήματα για τον δανεισμό του.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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