Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Γαύδος Μετανάστες

Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στα Χανιά

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex σε απόσταση 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου

Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στα Χανιά
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Περίπου 47 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
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