Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στα Χανιά
Εντοπίστηκαν 47 μετανάστες σε λέμβο νότια της Γαύδου, μεταφέρονται στα Χανιά
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex σε απόσταση 42 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου
Περίπου 47 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 42 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Οι 47 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας Χανίων.
Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.
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