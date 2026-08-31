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Κετσετζόγλου στο The Football Show: «Η Κηφισιά άξιζε τη νίκη, η ΑΕΚ έμοιαζε... με τη Λέφσκι Σόφιας της περασμένης Τετάρτης»
Κετσετζόγλου στο The Football Show: «Η Κηφισιά άξιζε τη νίκη, η ΑΕΚ έμοιαζε... με τη Λέφσκι Σόφιας της περασμένης Τετάρτης»
Η ΑΕΚ χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να μπει ουσιαστικά στο παιχνίδι, όπως σημείωσε ο Κώστας Κετσετζόγλου στην εκπομπή του protothema.gr
Στην προβληματική εικόνα της ΑΕΚ και κυρίως στην έλλειψη συγκέντρωσης στάθηκε ο Κώστας Κετσετζόγλου, σχολιάζοντας την αναμέτρηση με την Κηφισιά στο «The Football Show by Stoiximan» του protothema.gr. Όπως ανέφερε, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, η Κηφισιά άξιζε ακόμη και τη νίκη.
«Η Κηφισιά άξιζε τη νίκη έτσι όπως έπαιξε και έτσι όπως έπαιξε η ΑΕΚ», τόνισε, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με το πρόσφατο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αν κάποιος άλλαζε τις φανέλες των δύο ομάδων, η εικόνα του αγώνα θα θύμιζε σε μεγάλο βαθμό εκείνη την αναμέτρηση, με τη βασική διαφορά να βρίσκεται στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών.
«Θα έλεγες ότι η Λέφσκι φορούσε κιτρινόμαυρα και η ΑΕΚ λευκά και θα ήταν σχεδόν το ίδιο ματς, με μόνη διαφορά την ποιότητα», ανέφερε.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου στάθηκε ιδιαίτερα και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό η ΑΕΚ επέτρεψε στην Κηφισιά να φτάσει σε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από πολύ κοντινή απόσταση. Όπως σχολίασε, αν στη συγκεκριμένη φάση βρισκόταν ένας παίκτης της ποιότητας του Γιόβιτς, όπως είχε συμβεί στο παιχνίδι με τη Λέφσκι, το πιθανότερο είναι ότι η Κηφισιά θα είχε ανοίξει το σκορ από το πρώτο λεπτό.
Η ΑΕΚ χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να μπει ουσιαστικά στο παιχνίδι και, σύμφωνα με τον Κώστα Κετσετζόγλου, στάθηκε τυχερή που μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια βελτίωσε την εικόνα της, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να σκοράρει, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίστηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
Αντί η ΑΕΚ να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να «κλειδώσει» το παιχνίδι, επέτρεψε στην Κηφισιά να δημιουργήσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε. Παράλληλα, άφησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή να εκτελέσει χωρίς πίεση, με το συγκεκριμένο σουτ να καταλήγει στο γκολ της ισοφάρισης για το 1-1.
Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σύμφωνα με τον Κώστα Κετσετζόγλου, προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι τη στιγμή που είχε πλέον το προβάδισμα στα χέρια της. «Για εμένα ξεκάθαρα ήταν θέμα... μυαλού. Δεν υπήρχε συγκέντρωση», κατέληξε, εντοπίζοντας εκεί το βασικό πρόβλημα της Ένωσης.
«Η Κηφισιά άξιζε τη νίκη έτσι όπως έπαιξε και έτσι όπως έπαιξε η ΑΕΚ», τόνισε, κάνοντας μάλιστα σύγκριση με το πρόσφατο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, αν κάποιος άλλαζε τις φανέλες των δύο ομάδων, η εικόνα του αγώνα θα θύμιζε σε μεγάλο βαθμό εκείνη την αναμέτρηση, με τη βασική διαφορά να βρίσκεται στην ποιότητα των ποδοσφαιριστών.
«Θα έλεγες ότι η Λέφσκι φορούσε κιτρινόμαυρα και η ΑΕΚ λευκά και θα ήταν σχεδόν το ίδιο ματς, με μόνη διαφορά την ποιότητα», ανέφερε.
Ο Κώστας Κετσετζόγλου στάθηκε ιδιαίτερα και στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, καθώς μόλις στο πρώτο λεπτό η ΑΕΚ επέτρεψε στην Κηφισιά να φτάσει σε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά από πολύ κοντινή απόσταση. Όπως σχολίασε, αν στη συγκεκριμένη φάση βρισκόταν ένας παίκτης της ποιότητας του Γιόβιτς, όπως είχε συμβεί στο παιχνίδι με τη Λέφσκι, το πιθανότερο είναι ότι η Κηφισιά θα είχε ανοίξει το σκορ από το πρώτο λεπτό.
Η ΑΕΚ χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να μπει ουσιαστικά στο παιχνίδι και, σύμφωνα με τον Κώστα Κετσετζόγλου, στάθηκε τυχερή που μέχρι εκείνο το σημείο δεν είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Στη συνέχεια βελτίωσε την εικόνα της, δημιούργησε ευκαιρίες και κατάφερε να σκοράρει, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίστηκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
Αντί η ΑΕΚ να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να «κλειδώσει» το παιχνίδι, επέτρεψε στην Κηφισιά να δημιουργήσει τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο φινάλε. Παράλληλα, άφησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή να εκτελέσει χωρίς πίεση, με το συγκεκριμένο σουτ να καταλήγει στο γκολ της ισοφάρισης για το 1-1.
Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σύμφωνα με τον Κώστα Κετσετζόγλου, προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς η ΑΕΚ δεν κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι τη στιγμή που είχε πλέον το προβάδισμα στα χέρια της. «Για εμένα ξεκάθαρα ήταν θέμα... μυαλού. Δεν υπήρχε συγκέντρωση», κατέληξε, εντοπίζοντας εκεί το βασικό πρόβλημα της Ένωσης.
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