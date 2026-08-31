Αγώνας δρόμου στα γαλλικά λύκεια για την απαγόρευση των κινητών: Γιατί είναι ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του μέτρου
Αγώνας δρόμου στα γαλλικά λύκεια για την απαγόρευση των κινητών: Γιατί είναι ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του μέτρου
Λίγο πριν αρχίσει η χρονιά και αφού ο Μακρόν δεν κατάφερε να περάσει την απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα στους έφηβους, στράφηκε στην απαγόρευση των κινητών - Ποιες πρακτικές δυσκολίες υπάρχουν
Αρχή του σχολικού έτους σε λίγες ημέρες στη Γαλλία και οι σχολικές μονάδες σπεύδουν να εφαρμόσουν τα μέτρα της προεδρίας για απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων.
Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν πάντως ότι το μέτρο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί στα λύκεια με μαθητές 15-18 ετών.
Η Γαλλία έχει ήδη απαγορεύσει στα παιδιά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια (collèges), τα οποία φοιτούν παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών.
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενέκρινε προ ημερών το μέτρο για τα κινητά σαν ένα είδος συμβιβασμού καθώς κατέρρευσε ως αντισυνταγματική μια άλλη πρωτοβουλία του, αυτή της απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Πάντως, όπως σημειώνει ο Guardian, το μέτρο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει «πεθαίνει» και έτσι τώρα αναδιατυπώνεται με την ελπίδα να καταστεί δυνατή η ψήφισή του πριν ο Μακρόν αποχωρήσει από το αξίωμα τον Μάιο του 2027.
Η προσοχή της κυβέρνησης επικεντρώνεται πλέον στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εφήβους στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, καθώς υποστηρίζει ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη βλάπτει την ανάπτυξη των παιδιών.
Ένας από τους λόγους που είναι σχεδόν ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του μέτρου, λένε οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι οι μαθητές του λυκείου συχνά αναγκάζονταν να βασίζονται σε σχολικές εφαρμογές για smartphone προκειμένου να βρουν ακόμη και τις πιο βασικές πληροφορίες για τη σχολική τους μέρα, όπως τα ωράρια, τις αλλαγές αιθουσών και τις εργασίες. Μερικοί μάλιστα πρέπει να χρησιμοποιούν εφαρμογές στα κινητά τους ως κάρτα πρόσβασης για να μπουν στο κυλικείο και να φάνε μεσημεριανό ή για να δανειστούν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη.
Από την άλλη, τα λύκεια συχνά φιλοξενούν μαθητές που παρακολουθούν προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μαθητείας, ορισμένοι από τους οποίους είναι 20 ετών και χρειάζονται τα κινητά τους για την εργασία τους.
Βασικό ζήτημα για κάθε λύκειο είναι να αποφασίσει πού ακριβώς θα επιβληθεί η απαγόρευση, είτε σε ολόκληρο το σχολείο, είτε με εξαιρέσεις, όπως στον προαύλιο χώρο. Ανέφερε ότι οι έφηβοι θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να βγουν από το σχολικό συγκρότημα για να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους στο δρόμο έξω, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των μαθητών και την οδική ασφάλεια.
Οι εκπαιδευτικοί προειδοποιούν πάντως ότι το μέτρο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υλοποιηθεί στα λύκεια με μαθητές 15-18 ετών.
Η Γαλλία έχει ήδη απαγορεύσει στα παιδιά τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια (collèges), τα οποία φοιτούν παιδιά ηλικίας 11 έως 15 ετών.
Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενέκρινε προ ημερών το μέτρο για τα κινητά σαν ένα είδος συμβιβασμού καθώς κατέρρευσε ως αντισυνταγματική μια άλλη πρωτοβουλία του, αυτή της απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.
Πάντως, όπως σημειώνει ο Guardian, το μέτρο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει «πεθαίνει» και έτσι τώρα αναδιατυπώνεται με την ελπίδα να καταστεί δυνατή η ψήφισή του πριν ο Μακρόν αποχωρήσει από το αξίωμα τον Μάιο του 2027.
Η προσοχή της κυβέρνησης επικεντρώνεται πλέον στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εφήβους στα σχολεία από τον Σεπτέμβριο, καθώς υποστηρίζει ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη βλάπτει την ανάπτυξη των παιδιών.
Δυσκολίες της εφαρμογήςΠροκειμένου να εφαρμοστεί η απαγόρευση που υπογράφηκε βιαστικά, τα γυμνάσια πρέπει να τροποποιήσουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς – μια χρονοβόρα διαδικασία διαβούλευσης με τους μαθητές και έπειτα ψηφοφορίας. Πολλά σχολεία έχουν δηλώσει ότι θα δυσκολευτούν να εφαρμόσουν το μέτρο γρήγορα.
Ένας από τους λόγους που είναι σχεδόν ανέφικτη η άμεση εφαρμογή του μέτρου, λένε οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι οι μαθητές του λυκείου συχνά αναγκάζονταν να βασίζονται σε σχολικές εφαρμογές για smartphone προκειμένου να βρουν ακόμη και τις πιο βασικές πληροφορίες για τη σχολική τους μέρα, όπως τα ωράρια, τις αλλαγές αιθουσών και τις εργασίες. Μερικοί μάλιστα πρέπει να χρησιμοποιούν εφαρμογές στα κινητά τους ως κάρτα πρόσβασης για να μπουν στο κυλικείο και να φάνε μεσημεριανό ή για να δανειστούν βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη.
Από την άλλη, τα λύκεια συχνά φιλοξενούν μαθητές που παρακολουθούν προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μαθητείας, ορισμένοι από τους οποίους είναι 20 ετών και χρειάζονται τα κινητά τους για την εργασία τους.
Βασικό ζήτημα για κάθε λύκειο είναι να αποφασίσει πού ακριβώς θα επιβληθεί η απαγόρευση, είτε σε ολόκληρο το σχολείο, είτε με εξαιρέσεις, όπως στον προαύλιο χώρο. Ανέφερε ότι οι έφηβοι θα μπορούσαν να μπουν στον πειρασμό να βγουν από το σχολικό συγκρότημα για να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους στο δρόμο έξω, κάτι που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των μαθητών και την οδική ασφάλεια.
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