Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σουντουλίδης στο «The Football Show»: Ο Τάχα Άλι κόντρα στον Ατρόμητο έδειξε πόσο έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς
Σουντουλίδης στο «The Football Show»: Ο Τάχα Άλι κόντρα στον Ατρόμητο έδειξε πόσο έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς
Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στην εκπομπή του protothema.gr αναφέρθηκε στο παρασκήνιο του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια
Στην εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr λέγοντας πως ξεχώρισε τόσο ο Τάχα Άλι, όσο και ο Δημήτρης Πέλκας. Υπογράμμισε μάλιστα πως ο Σουηδός έδειξε και πόσο έλειψε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε και για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και πως φαίνεται να νιώθει καλά λίγες ημέρες μετά την πολύ δύσκολη νύχτα κόντρα στο Αμβούργο.
Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του Βραζιλιάνου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης στην ίδια εκπομπή, ενώ πρόσθεσε πως δεδομένα θα αποκτηθεί ένας φορ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε και για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και πως φαίνεται να νιώθει καλά λίγες ημέρες μετά την πολύ δύσκολη νύχτα κόντρα στο Αμβούργο.
Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του Βραζιλιάνου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης στην ίδια εκπομπή, ενώ πρόσθεσε πως δεδομένα θα αποκτηθεί ένας φορ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
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