Σουντουλίδης στο «The Football Show»: Ο Τάχα Άλι κόντρα στον Ατρόμητο έδειξε πόσο έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς
SPORTS
ΠΑΟΚ The Football Show

Σουντουλίδης στο «The Football Show»: Ο Τάχα Άλι κόντρα στον Ατρόμητο έδειξε πόσο έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς

Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ στην εκπομπή του protothema.gr αναφέρθηκε στο παρασκήνιο του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια

Σουντουλίδης στο «The Football Show»: Ο Τάχα Άλι κόντρα στον Ατρόμητο έδειξε πόσο έλειψε στα ευρωπαϊκά ματς
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Στην εμφάνιση του ΠΑΟΚ χθες  στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο αναφέρθηκε στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr λέγοντας πως ξεχώρισε τόσο ο Τάχα Άλι, όσο και ο Δημήτρης Πέλκας. Υπογράμμισε μάλιστα πως ο Σουηδός έδειξε και πόσο έλειψε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Σουντουλίδης μίλησε και για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια και πως φαίνεται να νιώθει καλά λίγες ημέρες μετά την πολύ δύσκολη νύχτα κόντρα στο Αμβούργο.

Στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Κράσνονταρ για την απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα με τη μορφή δανεισμού έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας άφιξης του Βραζιλιάνου στη Θεσσαλονίκη, όπως ανέφερε ο Σταύρος Σουντουλίδης στην ίδια εκπομπή, ενώ πρόσθεσε πως δεδομένα θα αποκτηθεί ένας φορ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
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