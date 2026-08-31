Επίσκεψη Πλεύρη σε δομές αιτούντων άσυλο: Δεν θα κάνουμε πίσω στην πολιτική των επιστροφών

«Αντιλαμβάνομαι ότι στις κλειστές δομές θα υπάρχουν και αντιδράσεις γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας και η μόνη τους δυνατότητα είναι ή φυλακή ή επιστροφή» τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης





Τη δήλωση έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου







«Αντιλαμβάνομαι ότι στις κλειστές δομές θα υπάρχουν και αντιδράσεις γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας και η μόνη τους δυνατότητα είναι ή φυλακή ή επιστροφή» σημείωσε.



Απαντώντας σε ερώτηση για τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στην κλειστή δομή της Σιντικής και τις διαμαρτυρίες της ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Σερρών και του δήμου Σιντικής, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια δομή του υπουργείου μετανάστευσης που έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να υλοποιεί το καθεστώς της διοικητικής κράτησης.







Η δεύτερη λύση- και καταλαβαίνω τις αντιδράσεις- είναι ότι με εντιμότητα τους λέμε ότι είναι σε κλειστή δομή . Στη Σιντική, από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα, θα γίνουν μεταφορές και σε άλλα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. (Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών) προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της απέλασης τους».



Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας από τους λόγους που έγιναν τα επεισόδια, ήταν ότι η πρεσβεία του Μπαγκλαντές πήγε στη δομή, ταυτοποίησε το σύνολο των υπηκόων της και γνώριζαν ότι προγραμματίζονται πτήσεις για να επιστρέψουν.



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Ο κ.Πλεύρης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που γίνεται με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές ανθρώπων στους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο γιατί δεν έχει εκεί η χώρα μας προξενικές αρχές.



«Το επόμενο βήμα που ήδη είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις είναι το κέντρο κράτησης σε χώρες της Αφρικής ώστε κάποιος που έρχεται εδώ, απορρίπτεται το άσυλο του και δεν μπορούμε να τον επιστρέψουμε στη χώρα του γιατί δεν συνεργάζεται, η μοναδική επιλογή που θα έχει είναι να πάει σε μια Αφρικανική χώρα. Οπότε, είμαι βέβαιος ότι θα προτιμήσει να επιστρέψει πίσω στη χώρα του που από τη στιγμή που δεν θα έχει πάρει άσυλο, δεν έχει πόλεμο».







«Η λογική των επιδομάτων έχει τελειώσει»







«Εδώ και ενάμιση χρόνο η Ευρώπη βρίσκεται σε μια άλλη κατεύθυνση ως προς το μεταναστευτικό αναγνωρίζοντας την παρουσία των χωρών πρώτης υποδοχής και ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αρκεί μόνο να το διαχειριστούμε αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».Τη δήλωση έκανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Βέροια μετά την επίσκεψη του στις δομές Φιλοξενίας Αιτούντων 'Ασυλο Αλεξάνδρειας και στις Βαρβάρες Βέροιας.Σύμφωνα με τον υπουργό, η χώρα μας ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική κατά την οποία, όποιος εισέρχεται, αν τυχόν δεν έχει προσφυγικό προφίλ αυτομάτως εξετάζεται το άσυλο του αλλά βρίσκεται σε κλειστές δομές.«Αντιλαμβάνομαι ότι στις κλειστές δομές θα υπάρχουν και αντιδράσεις γιατί γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να βρίσκονται σε καθεστώς ελευθερίας και η μόνη τους δυνατότητα είναι ή φυλακή ή επιστροφή» σημείωσε.Απαντώντας σε ερώτηση για τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στην κλειστή δομή της Σιντικής και τις διαμαρτυρίες της ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Σερρών και του δήμου Σιντικής, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια δομή του υπουργείου μετανάστευσης που έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να υλοποιεί το καθεστώς της διοικητικής κράτησης.«Οι δυνατότητες είναι δύο. Τα 300 άτομα στα οποία έχει απορριφθεί το άσυλο και βλέπετε τα επεισόδια τα οποία κάνουν, να μείνουν ελεύθερα, να μας δώσουν μια διεύθυνση που βρίσκονται και όταν είναι να υλοποιηθεί η απέλαση να πάμε να τους βρούμε σ΄αυτή τη διεύθυνση για να τους απελάσουμε. Δε νομίζω όμως ότι κανείς πιστεύει ότι θα βρεθεί κάποιος απ΄αυτούς.Η δεύτερη λύση- και καταλαβαίνω τις αντιδράσεις- είναι ότι με εντιμότητα τους λέμε ότι είναι σε κλειστή δομή . Στη Σιντική, από τη στιγμή που υπάρχουν προβλήματα, θα γίνουν μεταφορές και σε άλλα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. (Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών) προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία της απέλασης τους».Σύμφωνα με τον υπουργό, ένας από τους λόγους που έγιναν τα επεισόδια, ήταν ότι η πρεσβεία του Μπαγκλαντές πήγε στη δομή, ταυτοποίησε το σύνολο των υπηκόων της και γνώριζαν ότι προγραμματίζονται πτήσεις για να επιστρέψουν.«Σ΄ αυτή την πολιτική δεν θα κάνουμε πίσω. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα και σέβομαι και τους αστυνομικούς που λένε ότι θέλουν επιπλέον μέτρα φύλαξης. Όλα αυτά είναι σε συζήτηση αλλά όχι για το αν ένας άνθρωπος που έχει απορριφθεί η αίτησή του, θα κυκλοφορεί ελεύθερος γιατί πρέπει να επιστρέψει. Και επειδή οι επιστροφές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη , πρέπει να ξέρουν ότι μέχρι να γυρίσουν πίσω δεν θα είναι ελεύθεροι».Ο κ.Πλεύρης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που γίνεται με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές ανθρώπων στους οποίους έχει απορριφθεί το άσυλο γιατί δεν έχει εκεί η χώρα μας προξενικές αρχές.«Το επόμενο βήμα που ήδη είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις είναι το κέντρο κράτησης σε χώρες της Αφρικής ώστε κάποιος που έρχεται εδώ, απορρίπτεται το άσυλο του και δεν μπορούμε να τον επιστρέψουμε στη χώρα του γιατί δεν συνεργάζεται, η μοναδική επιλογή που θα έχει είναι να πάει σε μια Αφρικανική χώρα. Οπότε, είμαι βέβαιος ότι θα προτιμήσει να επιστρέψει πίσω στη χώρα του που από τη στιγμή που δεν θα έχει πάρει άσυλο, δεν έχει πόλεμο».«Η λογική των επιδομάτων έχει τελειώσει»

Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου ξεκαθάρισε ότι « η λογική των επιδομάτων έχει τελειώσει» και όποιος έρχεται στη χώρα και έχει προσφυγικό προφίλ, κατευθύνεται με βάση τις εργασιακές του δεξιότητες σε δομές που υπάρχουν και οι αντίστοιχες ανάγκες.



«Όταν έρχεται ένας άνθρωπος και δικαιούται άσυλο, βλέπουμε τις δεξιότητες του και επιλέγουμε να πάει σε μια δομή όπου συνάδουν οι δεξιότητες του με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Εκεί γίνονται και προγράμματα προένταξης, δηλαδή μέχρι να πάρει το άσυλο, να μάθει στοιχειώδη ελληνικά και ταυτόχρονα σ΄αυτό που έχει δηλώσει ως δεξιότητα, να μπορεί να το εξελίξει».



Ο κ.Πλεύρης έκανε μνεία και στο αντισταθμιστικό πρόγραμμα μεγάλων έργων που θα γίνει στην περιοχή καθώς το το υπουργείο μετανάστευσης αναγνωρίζει ότι, έστω και μικρό βαθμό, υπάρχει μια όχληση στις τοπικές κοινωνίες από τη λειτουργία των δομών.



«Είμαστε πια στον χρόνο των εκλογών που έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός για την άνοιξη του 2027 οπότε δεν μένουμε μόνο στο αντικείμενό μας, εμφανιζόμαστε στους νομούς και έχουμε να επιδείξουμε έργο. Προφανώς υπάρχουν και πράγματα που θα μπορούσαν να τρέξουν ακόμη περισσότερο όμως εμείς πρώτοι λέμε και ζητάμε την σύγκλιση των πολιτικών μας αντιπάλων, όχι σε ένα πεδίο τοξικότητας και στείρας αντιπαράθεσης αλλά σε ένα σκέλος σύγκλισης».



Για τον κ.Πλεύρη, το μεταναστευτικό, όταν έχει τη νόμιμη οδό, είναι κάτι που το χρειάζονται όλες οι χώρες και κανένας δεν αντιτίθεται στη νόμιμη μετανάστευση . «Το πρόβλημα γίνεται όταν τα κυκλώματα έρχονται και κατευθύνουν τις μεταναστευτικές ροές. Εμείς έχουμε ένα βασικό και ξεκάθαρο κανόνα: όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα, δεν μπορεί να μείνει παράνομα αν δεν δικαιούται προστασίας» κατέληξε.

31.08.2026, 20:04