Τουλάχιστον 11 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Ινδία, ανάμεσά τους 8 παιδιά
Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη
Τα περισσότερα θύματα διέμεναν σε παρακείμενα κτίρια, τα οποία κατέρρευσαν μετά την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, σύμφωνα με ρεπορτάζ ινδικών μέσων ενημέρωσης.
Saddened to hear about the tragic explosion at a firecracker factory in Kaushambi, Uttar Pradesh. My heartfelt condolences go out to the bereaved families who have lost their loved ones in this unfortunate incident. Praying to Lord Dwarkadheesh for the swift and full recovery of… pic.twitter.com/gTNT9nj4RL— Parimal Nathwani (@mpparimal) August 31, 2026
Τα οκτώ παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 4-13 ετών, μεταδίδουν οι Hindustan Times.
Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων.
Minimum 11 people have lost their lives in a cracker factory explosion in Kaushambi district of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/do6zXvkaV2— NEUTRAL INDIA (@_neutralindia) August 31, 2026
Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.
VIDEO | Five killed in explosion at firecracker factory in UP's Kaushambi district; rescue operation underway.— Press Trust of India (@PTI_News) August 31, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/nwM78h08S8
Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων σημειώνονται συχνά στην Ινδία και αποδίδονται συνήθως σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr