Φωτιά σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν δύο ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κόνιτσα

Φωτιά σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν δύο ελικόπτερα

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα

Φωτιά σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν δύο ελικόπτερα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (Συστήματα μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών, drone) Ιωαννίνων.


UPD:

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