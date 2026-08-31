Φωτιά σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Φωτιά σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν δύο ελικόπτερα
Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα
UPD:
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) σε δάσος στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (Συστήματα μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών, drone) Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο ελικόπτερα.
Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει η η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (Συστήματα μη-Επανδρωμένων Αεροσκαφών, drone) Ιωαννίνων.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 2 Ε/Π, και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026
UPD:
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