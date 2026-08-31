Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Σερέτης στο «The Football Show»: Πολύ κοντά Παναθηναϊκός και Χιρόνα για Ουναΐ, αλλά ο Μαροκινός δεν πέφτει κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως
Σερέτης στο «The Football Show»: Πολύ κοντά Παναθηναϊκός και Χιρόνα για Ουναΐ, αλλά ο Μαροκινός δεν πέφτει κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως
Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για τον Μαροκινό λόγω της ευρωπαϊκής λίστας – Στα περίπου 15 εκατ. ευρώ το deal με τη Χιρόνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «The Football Show»
Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Χιρόνα για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σερέτη στο «The Football Show» του protothema.gr, με το βασικό εμπόδιο αυτή τη στιγμή να αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις του ίδιου του Μαροκινού μέσου.
Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σερέτης, η πληροφόρησή του είναι πως οι «πράσινοι» έχουν πλησιάσει σημαντικά σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να κινείται περίπου στα 15 εκατ. ευρώ. «Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Χιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ και το πρόβλημα είναι ο παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μαροκινός, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν υποχωρεί κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. «Περίπου 15 εκατ. ευρώ θα πάρει η Χιρόνα, που είναι ένα λογικό ποσό, αν γίνει το deal», πρόσθεσε ο Γιάννης Σερέτης.
Όπως επισήμανε, μία ετήσια αμοιβή αυτού του ύψους δημιουργεί αυτομάτως και πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον ποδοσφαιριστή, τόσο σε επίπεδο απόδοσης όσο και συνολικής επιρροής στην ομάδα.
Παράλληλα, στάθηκε και στις υπόλοιπες ανάγκες του Παναθηναϊκού, εκτιμώντας ότι το «τριφύλλι» έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από έναν παίκτη που να μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «6» και «8».
«Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερο παίκτη στο 6-8 παρά τον Ουναΐ. Αν πάρει και τους δύο και ένα στόπερ, ας βρει τη λύση ο Νίστρουπ», σχολίασε. Το χρονικό περιθώριο αποτελεί πλέον κομβικό παράγοντα στην υπόθεση Ουναΐ. Η σημερινή και η αυριανή ημέρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, εφόσον ο Παναθηναϊκός προχωρήσει σε μία τόσο σημαντική μεταγραφή, θεωρείται αυτονόητο ότι θα θέλει να έχει τον Μαροκινό διαθέσιμο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που πιέζει χρονικά τις διαπραγματεύσεις και καθιστά το επόμενο 48ωρο καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης.
Όπως ανέφερε ο Γιάννης Σερέτης, η πληροφόρησή του είναι πως οι «πράσινοι» έχουν πλησιάσει σημαντικά σε συμφωνία με την ισπανική ομάδα, με το συνολικό ποσό της μεταγραφής να κινείται περίπου στα 15 εκατ. ευρώ. «Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Χιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ και το πρόβλημα είναι ο παίκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Μαροκινός, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν υποχωρεί κάτω από τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως σε ό,τι αφορά τις αποδοχές του, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. «Περίπου 15 εκατ. ευρώ θα πάρει η Χιρόνα, που είναι ένα λογικό ποσό, αν γίνει το deal», πρόσθεσε ο Γιάννης Σερέτης.
Όπως επισήμανε, μία ετήσια αμοιβή αυτού του ύψους δημιουργεί αυτομάτως και πολύ μεγάλες απαιτήσεις από τον ποδοσφαιριστή, τόσο σε επίπεδο απόδοσης όσο και συνολικής επιρροής στην ομάδα.
Παράλληλα, στάθηκε και στις υπόλοιπες ανάγκες του Παναθηναϊκού, εκτιμώντας ότι το «τριφύλλι» έχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη από έναν παίκτη που να μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις «6» και «8».
«Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται περισσότερο παίκτη στο 6-8 παρά τον Ουναΐ. Αν πάρει και τους δύο και ένα στόπερ, ας βρει τη λύση ο Νίστρουπ», σχολίασε. Το χρονικό περιθώριο αποτελεί πλέον κομβικό παράγοντα στην υπόθεση Ουναΐ. Η σημερινή και η αυριανή ημέρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, εφόσον ο Παναθηναϊκός προχωρήσει σε μία τόσο σημαντική μεταγραφή, θεωρείται αυτονόητο ότι θα θέλει να έχει τον Μαροκινό διαθέσιμο και στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.
Η προθεσμία για την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης προς τα ξημερώματα της Πέμπτης, γεγονός που πιέζει χρονικά τις διαπραγματεύσεις και καθιστά το επόμενο 48ωρο καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης.
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