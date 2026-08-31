Συνελήφθη 24χρονος Ούγγρος για το «ντριφτ» και τους επικίνδυνους ελιγμούς στη Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονικη
Συνελήφθη 24χρονος Ούγγρος για το «ντριφτ» και τους επικίνδυνους ελιγμούς στη Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονικη
Την ίδια ώρα, σε άλλο βίντεο ένα super car αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας
Τον 24χρονο οδηγό του αγωνιστικού αυτοκινήτου που έκανε χτες επικίνδυνους ελιγμούς στο οδόστρωμα της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου συνέλαβαν σήμερα στις 2 το μεσημέρι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
Τους επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός συνοδεία και άλλων οχημάτων κατεγράφησαν σε βίντεο το οποίο παραδόθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην Τροχαία για τα περαιτέρω.
Δείτε βίντεο με το drift και τους επικίνδυνους ελιγμούς:
Την ίδια ώρα, σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr ένα super car αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας!
Δείτε το βίντεο από την παραλία Θεσσαλονίκης:
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικης Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ο Δήμος Θεσσαλονικης είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα κι επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.
«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το "Μακεδονία Παλάς" αλλά κάποιοι μαρσάραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση» είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally» ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.
Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο του 24χρονου που συνελήφθη βρίσκεται ακινητοποιημένο έξω από τα γραφεία της Τροχαίας Θεσσαλονικης.
Τους επικίνδυνους ελιγμούς που έκανε ο 24χρονος Ούγγρος οδηγός συνοδεία και άλλων οχημάτων κατεγράφησαν σε βίντεο το οποίο παραδόθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην Τροχαία για τα περαιτέρω.
Δείτε βίντεο με το drift και τους επικίνδυνους ελιγμούς:
Την ίδια ώρα, σε άλλο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr ένα super car αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας!
Δείτε το βίντεο από την παραλία Θεσσαλονίκης:
Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημοτικης Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, ο Δήμος Θεσσαλονικης είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα κι επουδενί δεν δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς.
«Είχε μια εκδήλωση, στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί σταματημένα τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το "Μακεδονία Παλάς" αλλά κάποιοι μαρσάραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην Τροχαία για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση» είπε ο κ. Δημαρέλος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε δώσει άδεια για την στατική παρουσίαση οχημάτων στην εταιρεία «Zero2 rally» ενώ παρόντες στο σημείο ήταν και δημοτικοί αστυνόμοι και παρά τις εκκλήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους δεν εισακούστηκαν και κυριολεκτικά οι συμμετέχοντες μετέτρεψαν το δρόμο και το πλακόστρωτο σε πίστα για ράλι.
Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο του 24χρονου που συνελήφθη βρίσκεται ακινητοποιημένο έξω από τα γραφεία της Τροχαίας Θεσσαλονικης.
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