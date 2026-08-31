Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Ντόμινο» στη Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό Κωνσταντέλια – Η δύσκολη περίπτωση των 75 εκατ. ευρώ
«Ντόμινο» στη Ντόρτμουντ μετά τον τραυματισμό Κωνσταντέλια – Η δύσκολη περίπτωση των 75 εκατ. ευρώ
Η ρήξη χιαστού του Γιάννη Κωνσταντέλια δημιουργεί σημαντικό κενό στη Ντόρτμουντ και αναγκάζει τους Βεστφαλούς να επανεξετάσουν άμεσα τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό
Ο σοβαρός τραυματισμός του Έλληνα διεθνούς δεν αποτελεί μόνο ένα ισχυρό αγωνιστικό πλήγμα για τους Βεστφαλούς, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει και αλυσιδωτές εξελίξεις στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου.
Ο 23χρονος άσσος είχε μόλις πετύχει το πρώτο του γκολ στην Bundesliga, στη νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου, πριν τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο στο ξεκίνημα του β’ μέρους.
Η διάγνωση για ρήξη χιαστού και η πολύμηνη απουσία του υποχρεώνουν πλέον τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να εξετάσουν σοβαρά την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.
Η απουσία του «Ντέλια» αλλάζει τον σχεδιασμό
Ο Κωνσταντέλιας αποκτήθηκε με συγκεκριμένο ρόλο στο πλάνο του Νίκο Κόβατς και η απώλειά του για μεγάλο μέρος της σεζόν αφήνει ένα κενό που η Ντόρτμουντ δύσκολα μπορεί να αγνοήσει.
Μάλιστα, ο Κόβατς είχε ξεκαθαρίσει ήδη μετά το παιχνίδι με το Αμβούργο ότι, εφόσον επιβεβαιωνόταν μία μακροχρόνια απουσία, ο σύλλογος θα έπρεπε να εξετάσει τις συνέπειες και στο μεταγραφικό κομμάτι.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr/
Ο 23χρονος άσσος είχε μόλις πετύχει το πρώτο του γκολ στην Bundesliga, στη νίκη με 2-0 επί του Αμβούργου, πριν τραυματιστεί στο αριστερό γόνατο στο ξεκίνημα του β’ μέρους.
Η διάγνωση για ρήξη χιαστού και η πολύμηνη απουσία του υποχρεώνουν πλέον τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να εξετάσουν σοβαρά την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.
Η απουσία του «Ντέλια» αλλάζει τον σχεδιασμό
Ο Κωνσταντέλιας αποκτήθηκε με συγκεκριμένο ρόλο στο πλάνο του Νίκο Κόβατς και η απώλειά του για μεγάλο μέρος της σεζόν αφήνει ένα κενό που η Ντόρτμουντ δύσκολα μπορεί να αγνοήσει.
Μάλιστα, ο Κόβατς είχε ξεκαθαρίσει ήδη μετά το παιχνίδι με το Αμβούργο ότι, εφόσον επιβεβαιωνόταν μία μακροχρόνια απουσία, ο σύλλογος θα έπρεπε να εξετάσει τις συνέπειες και στο μεταγραφικό κομμάτι.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα