Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Bundesliga: Βασικοί Καρέτσας και Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο
Bundesliga: Βασικοί Καρέτσας και Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο
Οι δύο θαυματουργοί Έλληνες θα είναι βασικοί στις δύο πλευρές της Γερμανικής ομάδας
Πρεμιέρα στην Bundesliga, με την Ντόρτμουντ να υποδέχεται το Αμβούργο και στο βασικό σχήμα των Βεστφαλών βρίσκεται τόσο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όσο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Ο Νίκο Κόβατς έδωσε φανέλα βασικού και στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, με τον Καρέτσα να έχει εξαιρετική παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας και τον «Ντέλια» να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις στο Super Cup Γερμανίας, στο οποίο αγωνίστηκε ως αλλαγή.
Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Μανέ - Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον - Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γκιρασί.
Ο Νίκο Κόβατς έδωσε φανέλα βασικού και στους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, με τον Καρέτσα να έχει εξαιρετική παρουσία στα φιλικά προετοιμασίας και τον «Ντέλια» να αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις στο Super Cup Γερμανίας, στο οποίο αγωνίστηκε ως αλλαγή.
Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Γκαντού, Άντον, Μανέ - Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Σβένσον - Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γκιρασί.
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