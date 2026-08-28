Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League

«Γεια σου φίλε» έγραψε ο Μανόλο στην φωτογραφία που ανέβασε με τον καλό του φίλο μετά από ακόμα ένα μεγάλο βράδυ για τον ελληνικό στίβο