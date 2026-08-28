Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League
SPORTS
Εμμανουήλ Καραλής Μίλτος Τεντόγλου Diamond League

Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League

«Γεια σου φίλε» έγραψε ο Μανόλο στην φωτογραφία που ανέβασε με τον καλό του φίλο μετά από ακόμα ένα μεγάλο βράδυ για τον ελληνικό στίβο

Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League
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Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισαν τη βραδιά τους στη Ζυρίχη ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, οι οποίοι μετά τις σπουδαίες εμφανίσεις τους στο Diamond League άφησαν για λίγο στην άκρη τον στίβο και χαλάρωσαν μαζί.

Ο Καραλής δημοσίευσε στα social media φωτογραφία με τον Τεντόγλου, στην οποία οι δύο Έλληνες πρωταθλητές ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, συνοδεύοντάς την με τη λιτή φράση «Γεια σ φίλε». O Μανόλο κρατούσε ένα ποτό στο χέρι του, ενώ ο Τεντόγλου φαίνεται πως απολάμβανε μια μπύρα μετά από μια ακόμα νίκη στο άλμα εις μήκος.
Καραλής και Τεντόγλου βγήκαν για ποτό στη Ζυρίχη μετά τους αγώνες τους στο Diamond League


Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει στο μίτινγκ της Ζυρίχης. Ο Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με 8,45 μ., επικρατώντας του Τατζέι Γκέιλ, ο οποίος έφτασε στα 8,43 μ.

Ακόμη πιο ιστορική ήταν η βραδιά για τον Καραλή. Ο «Μανόλο» πέρασε τα 6,20 μ., σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις. Με τη συγκεκριμένη επίδοση ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε ακόμη ψηλότερα στην παγκόσμια ιστορία του αγωνίσματος.

Μετά, λοιπόν, από τα 8,45 μ. του Τεντόγλου και τα 6,20 μ. του Καραλή, ήρθε η ώρα για λίγη χαλάρωση, με τη φωτογραφία των δύο φίλων να αποτυπώνει το εξαιρετικό κλίμα μεταξύ τους.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές θα δώσουν ξανά το «παρών» στον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
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