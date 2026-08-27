Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα του Σπανούλη για το παιχνίδι με την Ουκρανία
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Εθνική Μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα του Σπανούλη για το παιχνίδι με την Ουκρανία

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή (19:00) στη Ρίγα

Εθνική μπάσκετ: Η 12αδα του Σπανούλη για το παιχνίδι με την Ουκρανία
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Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε σήμερα στην Αθήνα την προετοιμασία της και αναχώρησε με πτήση τσάρτερ για τη Ρίγα.

Εκεί, θα αντιμετωπίσει αύριο (28/8, 19.00, ΕΡΤ2 Σπορ) την Ουκρανία στον πρώτο αγώνα της β’ φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Η δεύτερη αναμέτρηση αυτού του “παράθυρου” θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (31/8, 19.00) στο Telecom Center Athens με αντίπαλο την Ισπανία.

Η Εθνική θα ταξιδέψει για τη Λετονία με 12 παίκτες. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και δε θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα σε κάποια αναμέτρηση, ενώ εκτός αποστολής έμειναν και οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης.

Οι 12 παίκτες γι’ αυτό τον αγώνα, αφού ο κανονισμός δεν αποκλείει αλλαγές από αγώνα σε αγώνα στο ίδιο “παράθυρο”, είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης.
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