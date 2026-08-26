Ολυμπιακός: Ο Ζότα Σίλβα υπέγραψε στους Πειραιώτες έως το 2029
SPORTS
Ολυμπιακός Ζότα Σίλβα

Ολυμπιακός: Ο Ζότα Σίλβα υπέγραψε στους Πειραιώτες έως το 2029

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ολυμπιακός: Ο Ζότα Σίλβα υπέγραψε στους Πειραιώτες έως το 2029
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Μόνιμος κάτοικος Πειραιά έως το 2029 θα είναι ο Ζότα Σίλβα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε χρήση της οψιόν στον δανεισμό του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και έκανε δικό της τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Ο 27χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 2 ματς στα προκριματικά του Champions League με τη Ναϊμέγκεν και στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο.
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