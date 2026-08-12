Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Ολυμπιακός: Δυνατά για Εντζάι οι Πειραιώτες, τι είδε ο Μπαρτζώκας στον Σενεγαλέζο
Ολυμπιακός: Δυνατά για Εντζάι οι Πειραιώτες, τι είδε ο Μπαρτζώκας στον Σενεγαλέζο
Ο Γιώργος Μπαρτζωκας κατέληξε στην περίπτωση του Σενεγαλέζου θεωρώντας ότι κουμπώνει ιδανικά στον ρόλο του μπακ απ του MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες, για την απόκτηση του Εμπάι Εντζάι. Του 27χρονου δυναμικού πάουερ φοργουορντ/ σεντερ της Βιλερμπάν, ο οποίος διακρίνεται για τα αθλητικά του προσόντα και τις σπουδαίες αμυντικές του δυνατότητες.
Τις τελευταίες ώρες και μετά από εισήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα οι Πειραιώτες χτύπησαν την πόρτα της γαλλικής ομάδας και εξέφρασαν τον ενδιαφέρον τους. Δεδομένου μάλιστα ότι ο παίκτης δεσμεύεται με κλειστό συμβόλαιο, θα χρειαστεί να καταβάλουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο μπάι άουτ. Εν τω μεταξύ, κυνήγι της απόκτησης του μπήκε και η Μπαρτσελόνα, όμως ο παίκτης δείχνει από την πρώτη στιγμή προτίμηση στους ερυθρόλευκους.
Ο Γιώργος Μπαρτζωκας κατέληξε στην περίπτωση του Σενεγαλέζου θεωρώντας ότι κουμπώνει ιδανικά στον ρόλο του μπακ απ του MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ. Ενός παίκτη, δηλαδή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα προσφέρει ισορροπία στο πολύ ταλαντούχο ερυθρόλευκο ρόστερ, δεν θα διαταράσσει τις ισορροπίες κι έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του.
Ο Εμπάι Εντζάι έχει ύψος 2.04 αλλά το άνοιγμα χεριών του φτάνει τα 2.15. Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις της front line, και διαθέτει ένα εντυπωσιακό αμυντικό versatility, καθώς μπορεί να μαρκάρει από το 1 έως το 5.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως γκαρντ, και ως εκ τούτου έχει καλό χειρισμό της μπάλας, είναι ιδιαίτερα ευφυής στην αντίληψη του παιχνιδιού και από την πρώτη στιγμή που οι ερυθρόλευκοι τον προσέγγισαν έδειξε τεράστια επιθυμία να ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό των Πρωταθλητών Ευρώπης.
Την σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια με την Ασβελ έχοντας 7,7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα κατά μέσο όρο. Σούταρε με σχεδόν 70% στο δίποντο, ενώ στο τρίποντο που δεν είναι και το πιο δυνατό του στοιχείο είχε μόλις 20%.
Τις τελευταίες ώρες και μετά από εισήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα οι Πειραιώτες χτύπησαν την πόρτα της γαλλικής ομάδας και εξέφρασαν τον ενδιαφέρον τους. Δεδομένου μάλιστα ότι ο παίκτης δεσμεύεται με κλειστό συμβόλαιο, θα χρειαστεί να καταβάλουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο μπάι άουτ. Εν τω μεταξύ, κυνήγι της απόκτησης του μπήκε και η Μπαρτσελόνα, όμως ο παίκτης δείχνει από την πρώτη στιγμή προτίμηση στους ερυθρόλευκους.
Ο Γιώργος Μπαρτζωκας κατέληξε στην περίπτωση του Σενεγαλέζου θεωρώντας ότι κουμπώνει ιδανικά στον ρόλο του μπακ απ του MVP της Euroleague Σάσα Βεζένκοφ. Ενός παίκτη, δηλαδή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα προσφέρει ισορροπία στο πολύ ταλαντούχο ερυθρόλευκο ρόστερ, δεν θα διαταράσσει τις ισορροπίες κι έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του.
Ο Εμπάι Εντζάι έχει ύψος 2.04 αλλά το άνοιγμα χεριών του φτάνει τα 2.15. Μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο θέσεις της front line, και διαθέτει ένα εντυπωσιακό αμυντικό versatility, καθώς μπορεί να μαρκάρει από το 1 έως το 5.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως γκαρντ, και ως εκ τούτου έχει καλό χειρισμό της μπάλας, είναι ιδιαίτερα ευφυής στην αντίληψη του παιχνιδιού και από την πρώτη στιγμή που οι ερυθρόλευκοι τον προσέγγισαν έδειξε τεράστια επιθυμία να ενταχθεί στο έμψυχο δυναμικό των Πρωταθλητών Ευρώπης.
Την σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια με την Ασβελ έχοντας 7,7 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα κατά μέσο όρο. Σούταρε με σχεδόν 70% στο δίποντο, ενώ στο τρίποντο που δεν είναι και το πιο δυνατό του στοιχείο είχε μόλις 20%.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα